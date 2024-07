Cybersécurité – Une cyber-panne mondiale immobilise les vols et frappe les banques, les télécommunications et les médias, ce vendredi matin

Panique générale. Une mise à jour logicielle, ce vendredi 19 juillet, a fait des ravages dans les systèmes informatiques du monde entier, immobilisant des vols, forçant certains diffuseurs à cesser leurs émissions et affectant des services allant des banques aux soins de santé, selon l’agence Reuters.

La mise à jour d’un produit proposé par la société mondiale de cybersécurité CrowdStrike (CRWD.O) semble être le déclencheur, affectant les clients utilisant le logiciel Microsoft Système d’exploitation Windows. Microsoft a déclaré plus tard que le problème avait été résolu.

George Kurtz, PDG de CrowdStrike, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que la société « travaillait activement avec les clients touchés par un défaut découvert dans une seule mise à jour de contenu pour les hôtes Windows » et qu’un correctif était en cours de déploiement.

« Il ne s’agit pas d’un incident de sécurité ou d’une cyberattaque », a déclaré Kurtz dans son message.

Vendredi matin, les principales compagnies aériennes américaines – American Airlines, Delta Airlines et United Airlines – des vols cloués au sol, tandis que d’autres transporteurs et aéroports du monde entier ont signalé des retards et des perturbations.

Les banques et les sociétés de services financiers, de l’Australie à l’Inde et à l’Allemagne, ont averti leurs clients des perturbations et les commerçants des marchés ont évoqué des problèmes d’exécution des transactions.

« Nous sommes confrontés à la pire des pannes de marché mondiales », a déclaré un commerçant.

En Grande-Bretagne, les systèmes de réservation utilisés par les médecins étaient hors ligne, selon plusieurs rapports publiés sur X par des responsables médicaux, tandis que Sky News, l’un des principaux diffuseurs d’informations du pays, était hors ligne, s’excusant de ne pas pouvoir transmettre en direct, et le club de football de Manchester United a déclaré. sur X qu’elle a dû reporter une sortie prévue de billets.

L’unité cloud de Microsoft, Azure, a déclaré qu’elle était consciente du problème qui affectait les machines virtuelles exécutant le système d’exploitation Windows et l’agent CrowdStrike Falcon bloqué dans un « état de redémarrage », au milieu d’une panne mondiale en cours.

« Nous sommes conscients d’un problème affectant les appareils Windows en raison d’une mise à jour provenant d’une plate-forme logicielle tierce. Nous prévoyons qu’une solution sera bientôt trouvée », a déclaré un porte-parole de Microsoft.

Les passagers attendent à l’aéroport de Barajas, alors que l’opérateur aéroportuaire espagnol Aena a signalé vendredi un « incident » informatique dans tous les aéroports espagnols qui pourrait entraîner des retards de vol, à Madrid, en Espagne…

Dans une alerte adressée aux clients vendredi à 05h30 GMT, CrowdStrike a déclaré que son logiciel « Falcon Sensor » provoquait le crash de Microsoft Windows et l’affichage d’un écran bleu, connu officieusement sous le nom d' »écran bleu de la mort ».

Il a également partagé une solution de contournement manuelle pour corriger le problème. (Source : Reuters)

Article19.ma