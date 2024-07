Insolite – En Inde, le mariage du siècle du richissime Anant Ambani a coûté « la bagatelle » de $600 millions

Qui dit mieux ? Le mariage tant attendu d’Anant Ambani et Radhika Merchant a été célébré, la semaine dernière, après sept mois de festivités dont une croisière en Méditerranée, reflétant ainsi le pouvoir et la gabegie de l’une des familles les plus riches du pays de l’humble Mahatma Ghandi.

Accueillant des invités prestigieux venus du monde entier, l’événement a eu lieu dans un palais des congrès luxueux à Bombay, capable d’accueillir jusqu’à 16.000 personnes.

La cérémonie de mariage officielle s’est déroulée sur trois jours, du 12 au 14 juillet 2024.

+ Performances de Rihanna et Justin Bieber +

Ce n’est pas la première fois que le couple attire l’attention : leurs festivités préliminaires ont vu des performances mémorables de stars internationales telles que Rihanna, Katy Perry, et Justin Bieber.

L’extravagance des célébrations avait commencé des mois auparavant, avec un premier festin somptueux pour plus de 1.500 convives, auquel assistaient des personnalités comme Mark Zuckerberg et Ivanka Trump.

Mukesh Ambani, l’homme à la tête d’une fortune estimée à 123,7 milliards de dollars, a également marqué le début des festivités par un festin somptueux pour 50.000 personnes et des noces collectives pour 52 couples défavorisés.

Pour rappel, le salaire minimum en Inde est de 128 dollars / mois et il existe pas moins de 140 millions de pauvres qui vivent avec $2,15 / jour.

Article19.ma