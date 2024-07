Wanted – Boudrika, président du Raja Casablanca intercepté par la police à Hambourg

Un arnaqueur dans les filets de la Justice. Mohamed Boudrika, président du Raja Casablanca, a été arrêté par la police allemande à l’aéroport international de Hambourg, selon des médias semi-officiels.

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée auprès de l’Interpol par les autorités marocaines. Mohamed Boudrika devrait répondre à des accusations de « détournement de fonds, de falsifications de documents, de faux et usages de faux », entre autres…

Pour rappel, en mars dernier, Boudrika avait été condamné à un an de prison avec sursis et une amende de plus de 232 500 DH pour l’émission de chèques sans provision.

Le président du Raja Casablanca avait prévu de finaliser des négociations avec l’entraîneur allemand, Josef Zinnbauer et de signer un nouveau contrat garantissant sa continuité avec le club pour une ou deux saisons supplémentaires, avec une révision salariale. Cependant, il a été surpris par son interpellation à son arrivée à Hambourg.

Pour rappeler, Mohamed Boudrika avait quitté le Maroc en janvier dernier pour se remettre d’une « opération de chirurgie cardiovasculaire »en Grande-Bretagne, dit-on. Il avait déclaré à plusieurs reprises qu’il comptait retourner au Maroc après son rétablissement complet.

« Convaincu d’échapper à la Justice, mais il a été vite rattrapé par son passé peu glorieux », racontent d’anciens « amis ».

Pour rappel, son adversaire dans le domaine du football et des affaires, Saïd Naciri, ex président du Club Wydad de Casablanca est lui aussi derrière les verrous pour les mêmes motifs, sans compter le blanchiment d’argent et le trafic de drogues.

