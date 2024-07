Un chiffre : Le Maroc dépense $800 millions pour la restauration de 21 médinas

Le gouvernement marocain a dépensé plus de 800 millions de dollars pour des projets de restauration de 21 médinas (quartier médiéval) dans diverses villes du royaume.

Selon le site AzerNews : « Les anciennes médinas représentent le patrimoine matériel et humanitaire du royaume ». Par ailleurs, les autorités mettent en œuvre un programme de restauration et d’amélioration des anciennes forteresses (kasbah) et des établissements fortifiés (ksars) situés dans différentes régions du Maroc.

Médina, kasbah et ksars sont très populaires auprès des touristes étrangers et font invariablement partie des itinéraires de leur voyage. Les quartiers antiques les plus célèbres classés au patrimoine mondial de l’UNESCO se situent dans les villes de Marrakech, Meknès, Rabat, Tétouan, Fès, Essaouira.

Le ksar le plus célèbre – Ait Ben Haddou – est situé à 30 km à l’ouest de la ville de Ouarzazate, dans le sud, et est devenu à plusieurs reprises, en guise de décoration, un lieu de tournage de films tels que « Laurent d’Arabie », « La Perle du Nil », « Sous la Couverture du Ciel », « Gladiator », « Royaume des Cieux », « Cléopâtre » et bien d’autres.

Article19.ma