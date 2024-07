Vidéo – L’Université Internationale de Rabat décroche “l’accréditation Cti et le Label Européen EUR-ACE” pour ses écoles d’ingénieurs

L’Université Internationale de Rabat (UIR) vient d’obtenir l’accréditation internationale de la Commission des Titres d’Ingénieur (Cti) pour ses trois écoles d’ingénieurs : l’École Supérieure d’Ingénierie de l’Energie (ECINE), l’École Supérieure d’Informatique et du Numérique (ESIN) et School of Aerospace and Automotive Engineering (SAAE), et a aussi bénéficié du label européen EUR-ACE.

M. Noureddine Mouaddib, Président de l’Université a déclaré lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Rabat que : « l’accréditation Cti permet la reconnaissance de nos diplômes équivalent le diplôme européen, c’est une première pour les universités marocaines parce que c’est la première fois qu’une l’université marocaine bénéficie de cette accréditation, ce qui est un gage de qualité de nos écoles en terme de formation de recherche et également en terme d’employabilité ».

Le président a également souligné que : « Aujourd’hui on est la première première université en Afrique en terme de dépôt de brevet, selon l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On arrive à innover et donc à rentrer dans la compétition internationale de l’innovation. Ce qui se concrétise aujourd’hui par deux médailles d’or parmi 1000 exposants au dernier Salon de l’innovation de Genève, où on a participé pour la première fois ».

De son côté Brigitte Jamart, Conseillère du Président de l’Université a affirmé : « Les trois écoles d’ingénieurs de l’UIR ont obtenu l’accréditation avec la durée maximale de six ans ce qui est exceptionnel, puisque généralement quand on postule pour une première accréditation la norme c’est de trois ans ce qui veut dire que nous avons répondu avec excellence à tous les critères de la Cti, ce qui nous met dans le top des écoles d’ingénieur au niveau international ».

+ Positionnement de l’UIR parmi les meilleures institutions académiques en Afrique +

La Cti est un organisme indépendant chargé, par une loi française depuis 1934, d’évaluer toutes les écoles d’ingénieurs françaises (et étrangères qui le demande) en vue de leur accréditation. Son rôle est de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger, selon un communiqué.

Par ailleurs, la Cti fait partie des agences européennes d’assurance qualité habilitées par l’ENAEE (European Network for Accréditation of Engineering Education) à délivrer le prestigieux label EUR-ACE®.

Cette distinction, une Première pour le Maroc, vient consolider le positionnement de l’UIR parmi les meilleures institutions académiques en Afrique et à l’international notamment dans le domaine de l’ingénierie. C’est une réussite en termes de qualité qui rejaillit non seulement sur l’université elle-même, mais également sur l’ensemble du système éducatif marocain, ouvrant la voie à d’autres institutions pour viser des accréditations internationales.

En fait, cette accréditation émane d’un long processus d’évaluations (entamé par l’UIR depuis environ deux ans) et qui s’est achevé par une évaluation des programmes lors d’une visite à l’UIR, en mars 2024, de la commission d’évaluation de la Cti qui est composée par des experts reconnus.

Ladite évaluation a permis de vérifier que le déroulement des programmes d’ingénierie de l’UIR satisfont les critères de qualité du référentiel spécifique EUR-ACE* Framework Standards & Guidelines (EAFSG), d’une part, et respectent, d’autre part, les standards internationaux en matière de formation d’enseignement supérieur; à savoir la qualité des contenus pédagogiques, l’adéquation des formations avec les besoins du marché de l’emploi, l’implication des entreprises dans les formations et la définition de leurs contenus, l’employabilité des lauréats, la qualité de la recherche et des enseignants-chercheurs permanents, la politique RSE des établissements, etc.

+ Un gage d’excellence de la formation +

Cette accréditation est particulièrement importante pour nos étudiants ingénieurs, car elle est un gage d’excellence de la formation et améliore considérablement leur employabilite future. Cette nouvelle accréditation vient s’ajouter à des distinctions prestigieuses telles que l’AACSB** et QTEM *** pour la Business School de l’UIR (RBS), renforçant ainsi la position de l’UIR sur la scène internationale.

Ces démarches d’accréditation s’inscrivent dans une stratégie globale visant à placer l’UIR parmi les meilleures institutions académiques au niveau mondial. Il est à rappeler que l’UIR a déjà fait son entrée dans divers classements internationaux tels que le classement de la RBS au rang 54 parmi les 100 meilleures business school mondiales selon le classement annuel du Financial Times, une première pour l’Afrique et le monde arabe; citons également d’autres classements comme le THE Impact Rankings**** et le QS World University Rankings. Ces classements attestent des performances académiques et de recherche de l’UIR et de sa reconnaissance à l’international.

EUR-ACE*: Le label EUR-ACE est une accréditation délivrée par l’association ENAEE pour attester qu’une formation d’ingénierie satisfait à certains critères de qualité dans un objectif de lisibilité de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

AACSB **: L’Association to Advance Collegiate Schools of Business est une organisation professionnelle et d’accréditation américaine. Elle a été fondée sous le nom d’Assemblée américaine des écoles de commerce collégiales en 1916 pour fournir une accréditation aux écoles de commerce.

QTEM ***: Le programme de certification QTEM permet de développer des compétences en techniques analytiques et quantitatives afin d’appuyer la prise de décision dans un contexte international. Il est ouvert aux personnes inscrites dans l’un des établissements partenaires universitaires du réseau QTEM.

THE Impact Rankings ****: Le Times Higher Education Impact Rankings est le classement mondial évaluant les écoles et universités qui s’engagent en faveur de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par l’Organisation des Nations Unis (ONU).

