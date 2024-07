Profile – Trump choisit comme vice-président “le boucher parfait” J.D. Vance (Splinter)

Insight. Donald Trump a choisit J. D. Vance, comme candidat à la vice-présidence, le sénateur de l’Ohio, âgé de 39 ans, a été investi, lundi, au premier jour de la convention républicaine à Milwaukee, Wisconsin, aux Etas-Unis. Que sait-on sur ce jeune loup delà politique américaine?

Voici un portrait critique, publié en début de semaine sur le site d’information américain splinter.com :

Dans l’été 2016, le livre de J.D. Vance Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis a été vomi dans le monde. Presque chaque page et chaque phrase vibrait avec le type de vision du monde conservatrice conçue pour déshumaniser les gens, créant un portrait misérable des pauvres dans lequel ils méritaient toutes les mauvaises choses qu’ils avaient à venir.

Vance a même pris sa propre famille et les a présentées comme un exemple de dysfonctionnement en Amérique centrale. Autour d’eux, les communautés étaient trop occupées à faire de la rosée de montagne et à devenir dépendantes aux opioïdes pour améliorer leur vie.

Après des centaines de pages à tourner le dos à son peuple, Vance est apparu comme un héros de boostrap, prouvant que si vous avez assez essayé, si vous venez de poser le soda et de prendre un livre, vous pourriez vous aussi obtenir une éducation de la Ivy League et rejoindre la classe de la richesse.

Quoi qu’il en soit, le livre aurait eu du succès. C’est le tarif américain standard, le genre de chose dont la classe moyenne et la classe riche ne peuvent pas se lasser. Alors que l’Amérique luttait vers un déclin évident, c’était le type de tome qui rassurait les gens que la méritocratie travaillait réellement à trier le bon du mauvais, le méritant du déplorable. Il aurait vendu une tonne d’exemplaires, sans aucun doute. Mais cela répondait à un besoin vital.

+ « Vance risque de devenir “la personne la plus puissante du monde » +

Vance a été accueilli sur tous les réseaux et tous les spectacles que vous pouviez imaginer. L’ascension de Donald Trump en tant que candidat républicain l’a rendu nécessaire. Les présentateurs et les types de médias qui vivent leur vie cloître à New York et à Washington, D.C. voulaient comprendre exactement ce que faisaient tous ces rednecks de Nowhereville. Comment pourraient-ils s’identifier à un fraudeur immobilier milliardaire devenu démagogue naissant ?

Ce que Vance a vendu à côté de son livre était exactement ce que les élites voulaient entendre. Une assurance que les gens étaient stupides et au-delà de l’aide. Ils étaient déterminés à se détruire eux-mêmes. S’ils recevaient autant qu’un sou solitaire, ils se blesseraient avec cela et ne feraient qu’aggraver leur situation. Ses segments se terminaient généralement par une élite médiatique secouant la tête et le remerciant pour sa perspicacité inestimable, comme Jane Goodall l’avait invitée à partager quelques clips de sa tribu préférée de chimpanzés.

Je blâme Vance plus que je ne blâme les ancres. Ce dernier ne sait pas mieux. Les bulles dans lesquelles ils ont vécu sont presque impénétrables. Se déplacer en dehors d’eux, d’une manière raisonnable, seviendrait à Siddhartha de se promener parmi les mendiants. Vance savait ce qu’il faisait et il l’a fait jusqu’à la banque. Son peuple, sa famille, le sort des êtres humains vivants, ils n’avaient pas tous d’importance pour lui.

“Et maintenant, nous nous retrouvons à une élection et à un battement de cœur de Vance de devenir la personne la plus puissante du monde. Putain de merde”, proteste l’auteur de cet article, Jared Yates Sexton.

Je critique Bruyamment Vance depuis des années. Son peuple est mon peuple et je le déteste pour ce qu’il a fait. J’ai reconnu, très rapidement, que cet homme serait heureux de faire du mal à quiconque devait le faire pour en tirer profit ou gagner le pouvoir. Et donc, lorsqu’il a jeté son chapeau dans la course sénatoriale en Ohio en 2022, j’ai été moins que surpris de constater qu’il s’était associé au fasciste Peter Thiel et qu’il faisait pression pour l’évolution du Parti républicain en un nouveau moteur joyeux pour le techno-féodalisme.

+ Les « principes » de Vance sont aussi malléables que sa loyauté +

Vous allez entendre beaucoup dire que Vance a ouvertement critiqué Donald Trump. Peu importe. Vance serait heureux de blesser sa propre mère pour gagner plus de pouvoir. Vous pouvez lire à ce sujet et voir l’adaptation de Ron Howard et son horrible score de 25 % des critiques de Rotten Tomatoes (Tomates pourries) si vous ne me croyez pas. La majorité des « principes » de Vance sont aussi malléables que sa loyauté et ses déloyautés. Ce qui compte, c’est ce qu’il a fait de son pouvoir mal acquis, et c’est de pousser pour la destruction de la démocratie.

Ce n’est pas une hyperbole. Vance est l’avant-garde du changement de génération au sein du Parti républicain qui était principalement néolibéral et libertaire, axé sur les réductions d’impôts pour les riches, et plus qu’heureux de s’attarer à la suprématie patriarcale blanche. Vance, comme les autres candidats fantoches de Thiel, est heureux d’être un navire en remett le pouvoir aux oligarques de la technologie en échange du contrôle d’Internet et des médias sociaux afin qu’ils puissent pousser la conformité idéologique sur la population, représentant le mariage parfaitement tordu de la techno-oppression et de l’extrême droite.

Il a joyeusement répandu la théorie du remplacement blanc. Ses points de discussion « pro-famille » sont comme des missives d’une dimension dystopique dans laquelle les femmes sont réduites à des juments reproductrices, les progrès du XXe siècle ont été effacés, les patriarches de la famille exercent plusieurs votes au nom de chaque membre de leur couvée, et Dieu sait quoi d’autre.

C’est beaucoup de mesures au-delà de Mitch McConnell et Bob Dole. Nous observons la prochaine étape de l’évolution de la scule du GOP devant le peloton et, ne doutez pas à ce sujet, Vance a l’intention d’utiliser chaque once de puissance qui lui est donnée.

Depuis des années, ces nouveaux républicains, y compris le fier nationaliste chrétien du Missouri Josh Hawley, poussent une idéologie hybride qui cible le capitalisme néolibéral et la domination des entreprises d’une manière avec laquelle les gauchistes comme moi sont ostensiblement d’accord, tout en offrant certaines des solutions les plus néo-fascistes que vous puissiez imaginer. Il est imprégné d’hypermasculinité et d’un état agressif et musculaire qui exerce un pouvoir incroyable basé sur des valeurs chrétiennes et « traditionnelles ». Il contrôlerait les marchés et la culture. Et en tant que Marine, l’expérience de Vance apporte à la table l’une des composantes manquantes de l’extrémisme du mouvement MAGA – le militarisme.

Je m’attends pleinement à ce que, si Trump et Vance gagnent en novembre, que Vance devienne l’héritier apparent de la direction du mouvement MAGA. Mike Pence, en tant que vice-président de Trump, n’a jamais été un danger de cette façon. Certains craignaient que Ron DeSantis ne soit le successeur, mais MAGA n’était pas particulièrement intéressé par un exécutif énergique. Ils voulaient la colère et le théâtre et l’avidité que Trump leur a fournies à la pelle.

Vance peut le faire, et bien plus encore… C’est vraiment une histoire d’Horatio Alger, seulement si un pauvre garçon du Midwest a gagné sa fortune en découpant en tranches sa famille comme de la viande et a ensuite reçu une invitation à dîner de la part de la classe des riches.

C’est un bon petit garçon boucher, et il aiguise son couteau depuis très, très longtemps. (Splinter)

Article19.ma