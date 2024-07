Analyse – Joe Biden lutte farouchement pour sa survie politique

Par Dr Mohamed Chtatou

Le grand doute

Le président Joe Biden fait de son mieux pour décourager les voix qui l’incitent à se retirer de la course à la présidence. Lundi 8 juillet, il a fait une apparition surprise (par téléphone) dans l’émission télévisée « Morning Joe ». « Je suis tellement frustré par les élites… les élites du parti qui… « , s’est plaint Joe Biden. « Si l’un d’entre eux ne pense pas que je devrais me présenter, qu’il le fasse contre moi : Allez-y, défiez-moi à la convention« .

Son raisonnement est simple : Les électeurs le soutiennent. « Les électeurs du parti démocrate ont voté. Ils m’ont choisi comme candidat du parti. Allons-nous maintenant dire que ce processus n’a pas eu d’importance ? »

Il a également fait part de ses intentions dans une lettre adressée lundi 8 juillet aux démocrates du Congrès. « Je suis fermement engagé à rester dans cette course, à la mener jusqu’au bout et à battre Donald Trump« .

Pour l’instant, Joe Biden indique clairement qu’il ne se retirera pas sans combattre, mais les sondages ne lui sont pas favorables et certains législateurs démocrates et grands donateurs semblent s’inquiéter du fait qu’il n’a pas de stratégie claire pour inverser sa chute. Les prochains jours s’annoncent comme une guerre de volonté entre le président et un nombre croissant de représentants du pouvoir au sein de son parti.

Guerre pour la réélection

Le président américain Joe Biden se retrouve aujourd’hui à mener une guerre pour sa réélection sur deux fronts : contre Donald Trump et, plus immédiatement, contre certains sceptiques de son propre parti. « Je suis déterminé à me présenter, mais je pense qu’il est important que je dissipe les craintes« , a déclaré le démocrate lors d’une conférence de presse jeudi 11 juillet, à l’issue d’une réunion très importante avec les membres de l’OTAN à Washington.

Devant la presse, M. Biden a présenté sa politique avec force et a fait preuve d’une grande maîtrise de la politique étrangère. Mais les médias étant attentifs à ses moindres lapsus, ses adversaires se sont emparés de deux gaffes majeures ce jour-là pour démontrer une fois de plus que le président, âgé de 81 ans, devrait prendre du recul. Plus tard dans la soirée, Joe Biden a rencontré le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui s’est contenté de dire qu’il avait « exprimé toute l’étendue des idées, des perspectives sincères et des conclusions sur la voie à suivre » de ses collègues démocrates.

Jusqu’à présent, une vingtaine de membres démocrates de la Chambre des représentants et un sénateur démocrate, Peter Welch (Vermont), ont publiquement demandé à M. Biden de se retirer de la course contre M. Trump, âgé de 78 ans. L’ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a semblé ignorer les déclarations répétées de M. Biden selon lesquelles il n’irait nulle part, l’exhortant à se décider « parce que le temps presse« . Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a quant à lui déclaré que M. Biden était « en bonne forme« .

L’un des principaux problèmes de M. Biden est qu’aucune « bonne » performance ne semble en mesure de repousser l’attention incessante des médias sur son débat décousu d’il y a plus de deux semaines, et encore moins de la tourner vers son adversaire deux fois mis en accusation, qui, en matière de politique étrangère, a menacé de quitter l’OTAN et d’exhorter la Russie à attaquer les membres qui ne dépensent pas assez pour leur défense. S’il doit y avoir un changement pour Biden, le temps presse pour tout effort – difficile par définition – visant à trouver à temps un autre porte-drapeau démocrate. Et bien sûr, Biden le sait probablement.

Joe Biden s’oppose aux élites du parti

Le président Joe Biden a accédé à la Maison-Blanche après deux mandats de vice-président et près de quarante ans au Sénat – un curriculum vitae de l’establishment s’il en est. Mais face aux appels à abandonner sa candidature à la réélection, Joe Biden présente désormais sa lutte pour la survie politique comme opposant les « élites du parti » aux électeurs.

L’attitude de défi actuelle de Joe Biden s’explique par sa conviction – et celle de la plupart de ses proches – que nombre de ceux qui réclament son éviction n’ont jamais été fermement derrière lui, selon de nombreuses personnes au fait de leurs réflexions. M. Biden l’a souligné, parfois avec colère, lors d’une interview de 18 minutes accordée lundi 8 juillet à l’émission « Morning Joe » de la chaîne MSNBC.

« Je me fiche de ce que pensent ces grands noms« , a déclaré M. Biden après que les animateurs eurent énuméré quelques démocrates éminents qui ont demandé qu’il se retire. « Ils se sont trompés en 2020. Ils se sont trompés en 2022 à propos de la vague rouge. Ils se sont trompés en 2024.’’

L’incertitude et la peur de ce qui se passera si Joe Biden apparaît sur un bulletin de vote contre Donald Trump est un facteur important de la nervosité du parti. Les législateurs, en vacances parlementaires depuis la piètre performance de M. Biden lors du débat, sont revenus à Washington lundi 8 juillet, ce qui a permis des discussions en face-à-face sur la viabilité de M. Biden et sur les éventualités qu’il pourrait avoir s’il se retirait.

Pour l’instant, les conseillers de Joe Biden soutiennent que sa position dans les sondages n’a pas évolué suffisamment pour justifier le niveau de panique des élus et des experts ou la couverture médiatique de sa prestation lors du débat. Dans une lettre adressée aux parlementaires démocrates, M. Biden a toutefois affirmé que la panique publique ne faisait qu’aggraver une situation déjà difficile. « Tout affaiblissement de la détermination ou tout manque de clarté quant à la tâche qui nous attend ne fait qu’aider Trump et nous nuire« , a-t-il écrit.

L’anxiété des démocrates

Il a qualifié l’anxiété des démocrates de distraction lors d’un appel avec des donateurs, selon des citations fournies par la campagne. « Nous ne pouvons plus perdre de temps à nous laisser distraire. Je n’ai qu’un seul travail, et c’est de battre Donald Trump« , a déclaré M. Biden.

Les démocrates commencent à se faire l’écho de l’idée que les luttes internes leur nuisent.

« Il y a une chose à apprendre de Trump et des Républicains : Prendre une décision et avancer ensemble« , a déclaré un délégué à la convention nationale du parti démocrate, estimant que les coups de poignard dans le dos et les critiques doivent cesser rapidement, car ils nuisent au parti et à la personne qui sera désignée candidate.

Malgré ses décennies passées à Washington, Joe Biden s’est toujours présenté aux électeurs comme un homme ancré dans les sensibilités des familles de la classe moyenne et des groupes d’électeurs tels que les syndicats et les Noirs. En tant que sénateur, il faisait quotidiennement la navette en train depuis le Delaware. Il a également demandé à son personnel – y compris aux assistants des commissions judiciaires et des relations extérieures – de travailler par roulement au service des électeurs dans ses bureaux d’État ou d’organiser des réunions en dehors de Washington.

M. Biden a été encouragé à se battre par sa famille, par des sondages qui n’ont pas révélé de changement radical et par le soutien de certains de ses principaux partisans, selon une source au fait de ses réflexions.

M. Biden se trouve aujourd’hui dans une « lutte acharnée » avec des éléments de son parti qui ne l’ont jamais pleinement soutenu, a déclaré un proche. Une autre source proche de M. Biden a déclaré : « La faiblesse de Joe Biden est son âge. Tous les autres ont des faiblesses ou les inventent. Mais personne d’autre n’est testé« .

Joe Biden s’est arrêté en Pennsylvanie pour faire campagne et a intensifié ses contacts – et ses demandes de conseils – au-delà de son cercle de conseillers les plus fidèles. Un ancien responsable de M. Biden lui a parlé tous les jours depuis le débat, alors qu’il n’avait pas eu ce genre de contact depuis des mois.

Récemment M. Biden s’est entretenu avec les co-présidents de sa campagne, qui lui ont offert des commentaires plus francs, a déclaré une source au fait de la discussion. L’un d’entre eux lui a conseillé d’organiser le même type d’appel avec les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat qui risquent le plus de perdre leur siège en novembre, et dont la plupart sont restés silencieux sur l’avenir de Joe Biden.

M. Biden est-il apte à exercer les fonctions de président aujourd’hui ?

L’un des points d’amalgame qui est apparu depuis le débat est la distinction entre la candidature de M. Biden à l’élection présidentielle et son mandat de président. Les républicains s’empressent d’entremêler les deux, de suggérer que les questions relatives à l’opportunité pour Biden d’être le candidat du parti démocrate sont en fait des questions relatives à l’aptitude de Biden à exercer ses fonctions à l’heure actuelle.

Le Washington Post et d’autres journaux ont rapporté que les signes de l’âge de Biden (tels qu’ils se sont manifestés lors du débat) sont devenus plus fréquents au cours des derniers mois. Il y a de nombreuses raisons à cela, notamment l’avancée évidente du temps et les effets plus subtils de la pression exercée par sa fonction.

Mais ce problème pose en lui-même une question difficile à résoudre : Quel est le critère d’aptitude applicable ? Quelles sont les qualités qu’un président doit posséder et comment ces qualités peuvent-elles être évaluées ? Jusqu’à quel point les capacités d’une personne doivent-elles être dégradées pour poser problème ?

M. Biden a cherché à organiser des événements et à donner des interviews pour démontrer sa capacité à remplir cette fonction, mais les résultats sont intrinsèquement insatisfaisants, car les critères sont très vagues. Ses détracteurs considèrent que ses maladresses verbales prouvent qu’il n’est pas apte, ce qui place la barre très haut. Ses partisans mettent en avant d’autres indicateurs pour prouver qu’il est capable, ce qui place généralement la barre beaucoup plus bas.

Il s’agit notamment de tests qui évaluent la mémoire et la cognition, comme celui dont Donald Trump se vante toujours. Mais même si nous disposions des résultats d’un tel test, la question resterait probablement entière : Comment cela s’articule-t-il avec la fonction unique de président des États-Unis ? Les chances que les résultats d’un tel test soient publiés semblent faibles, en partie parce qu’il n’est pas évident de savoir ce qu’indiqueraient des résultats qui ne seraient pas significativement désastreux.

Bien entendu, la question de savoir où en est Biden aujourd’hui est très différente de celle de savoir où il pourrait être dans deux ans s’il était réélu. La même incertitude que celle mentionnée ci-dessus s’applique ; il est difficile de savoir quel type de déclin serait problématique et comment il se manifesterait. Il est cependant évident que l’état de Biden ne s’améliorera pas avec le temps.

Là encore, il n’y a pas de réponse claire. Si l’on considère qu’il est inapte aujourd’hui, il le sera nécessairement dans un an. Si l’on pense qu’il est parfaitement capable et que la question est exagérée, on pourrait voir Biden servir efficacement pendant encore 4 ans et demi.

Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre d’un sondage national réalisé par le Siena College pour le New York Times après le débat ont déclaré qu’il n’était pas en mesure d’assumer les fonctions actuelles. Ce chiffre inclut 16 % des démocrates. Six démocrates sur dix ont déclaré qu’il n’était pas en mesure d’être efficace compte tenu de son âge.

Les démocrates ont-ils de meilleures chances sans M. Biden ?

M. Biden fait sa propre confusion lorsqu’il défend sa candidature : il a battu Trump en 2020 et insiste sur le fait qu’il le battra à nouveau. S’adressant à George Stephanopoulos d’ABC News récemment, Biden a insisté sur le fait qu’il avait été sous-estimé en 2020 (sans doute lors des primaires démocrates) et que son parti avait été sous-estimé avant les élections de mi-mandat de 2022. S’adressant aux animateurs de l’émission « Morning Joe » de MSNBC lundi 8 juillet, il a réaffirmé que « je l’ai battu la dernière fois. Je le battrai cette fois-ci« .

C’est possible. Mais la question qui taraude les démocrates est de savoir si les chances de voir un démocrate accéder à la présidence l’année prochaine augmentent de manière significative si leur candidat n’est pas Biden.

Au cours de l’année, les sondages n’ont pas beaucoup évolué, et voici une raison essentielle : Biden se présente contre Trump. La plupart des partisans de Biden ont déclaré à CNN dans un récent sondage qu’ils prévoyaient de voter pour lui principalement par opposition à Trump, même si la plupart des démocrates ont indiqué que le parti s’en sortirait mieux avec un autre candidat.

Si M. Biden figure sur le bulletin de vote, il bénéficiera d’une forte opposition à M. Trump. Les électeurs qui se tournent vers 2025 et qui pourraient s’inquiéter des capacités de Biden sont souvent bien plus préoccupés par ce qu’ils savent de Trump et par ce que ce dernier promet de faire en tant que président.

Bien sûr, Biden n’est pas la seule personne qui n’est pas Donald Trump. CNN a posé une série de questions dans lesquelles d’autres démocrates se présentaient à la place de M. Biden. La plupart d’entre eux ont fait aussi bien que le président dans un face-à-face avec Trump ; tous se sont situés dans la marge d’erreur.

M. Biden a raison de souligner qu’il a été testé d’une manière différente des autres candidats potentiels. (La primaire démocrate de cette année n’en est pas une bonne démonstration ; elle n’était pas, de par sa conception et compte tenu du contexte, le genre de compétition à mains nues qui offre un tel test). Le risque qu’un remplaçant trébuche sur une question imprévisible est non nul.

Mais Biden a un problème connu que ses remplaçants potentiels n’ont pas – le problème qui est au centre de toute la discussion.

Si ce n’est pas Biden, alors qui ?

Tout d’abord, il ne fait guère de doute que M. Biden pourrait être remplacé en tant que candidat du parti démocrate. Le parti établit ses propres règles et peut réviser son processus de vote des délégués assignés par les résultats des primaires. Il existe des échéances au niveau des États pour s’inscrire sur le bulletin de vote, mais aucune n’est imminente. La question est donc de savoir comment un tel remplaçant pourrait être déterminé.

Il s’agit d’une question extrêmement délicate, qui peut trouver deux réponses possibles dans deux scénarios. Le scénario le plus simple est celui dans lequel Biden annonce qu’il retire sa candidature et recommande la vice-présidente Harris (qui, selon le sondage CNN, est la mieux placé face à Trump). M. Biden pourrait également se tenir à l’écart et laisser le parti décider de la personne à nommer. Ou, dans le scénario le plus tumultueux, le parti pourrait décider de voter pour quelqu’un au lieu d’un Biden toujours en course.

L’une des solutions proposées par certains militants démocrates consiste à organiser une répétition tronquée des primaires, en ciblant les délégués. Les candidats pourraient se lancer dans la course et passer quelques semaines à mener une campagne positive pour eux-mêmes, en organisant des forums, etc. C’est le genre de proposition qui plaît beaucoup aux vanités de la classe des punditors et des donateurs, des gens qui pensent qu’ils savent comment procéder au mieux pour tout le monde, Biden compris. Il s’agit toutefois d’un point de référence utile, car il exige de réfléchir à la manière dont les choses se dérouleraient en réalité : le parti passerait des semaines à se disputer en public et à susciter de nouvelles rancœurs parmi les partisans des candidats qui n’ont finalement pas réussi à s’imposer.

M. Biden n’a donné aucune indication quant à son intention de se retirer, bien au contraire. (Cela s’explique en partie par le fait que, pour répondre à la première question ci-dessus, on ne voit pas clairement quelles preuves il peut apporter pour dissiper les inquiétudes existantes). Lors de l’émission « Morning Joe », Joe Biden a dénigré les « élites » qui exigeaient qu’il se retire, dans le cadre d’un effort visant à rallier le soutien des démocrates de base. Mais ces démocrates, comme de nombreuses « élites », craignent que M. Biden ne mette en péril les efforts déployés pour vaincre M. Trump. Dans cette même interview, Biden a présenté sa candidature comme un rempart essentiel contre une seconde administration Trump. Beaucoup de démocrates pensent qu’il rend cet avenir plus probable, et non moins probable.

En d’autres termes, le parti est déjà en proie à un combat public qui dure depuis des semaines. Trois solutions sont possibles : M. Biden se retire (ce qui pourrait déclencher une nouvelle bataille plus féroce), les démocrates se rangent derrière lui ou le jour de l’élection arrive. Il est difficile de prédire ce qui se passera, car il est très difficile de répondre aux questions ci-dessus.

Biden résiste à son départ et mène les démocrates à la défaite électorale

En juin 2023, Barack Obama s’est glissé à la Maison Blanche pour adresser un avertissement à Joe Biden. L’état de la campagne de réélection de Biden était précaire, lui a dit Obama lors d’un déjeuner privé, selon un démocrate informé de la réunion. Vaincre Donald Trump serait plus difficile en 2024. L’humeur du pays était aigre. Convaincre les électeurs mécontents allait être difficile. Biden devait agir de manière plus agressive pour faire de la course, a conseillé Obama.

L’ancien président est parti en croyant que l’actuel avait reçu le mémo. Mais au cours des six mois suivants, Obama n’a vu que peu de signes d’amélioration. En décembre 2023, il est revenu à la Maison Blanche à l’invitation de Biden. Cette fois, le message d’Obama était plus urgent. Il s’est dit préoccupé par le fait que la campagne de réélection ait pris du retard dans le développement de ses opérations sur le terrain et soit entravée par l’insistance de Biden à s’appuyer sur un groupe insulaire de conseillers regroupés dans l’aile ouest, selon le même initié démocrate. Biden devait se ressaisir, sinon Trump balayerait les sept États clés du champ de bataille en novembre, dont six en 2020.

Trois mois plus tard, les élections générales de 2024 sont en cours et Biden est bel et bien en difficulté. Sa cote de popularité, obstinément basse, a sombré. Il est à la traîne ou à égalité avec Trump dans la plupart des affrontements depuis des mois. Les électeurs expriment leurs inquiétudes quant à sa politique, son leadership, son âge et ses compétences. La coalition qui a mené Biden à la victoire en 2020 s’est éclatée ; L’avantage historique des démocrates auprès des électeurs noirs, latino-américains et asiatiques est tombé à des niveaux jamais vus depuis le mouvement des droits civiques. Malgré une tentative d’insurrection, 88 accusations criminelles et un bilan qui incite ses anciens collaborateurs à mettre en garde contre les dangers de sa réinstallation au pouvoir, Trump n’a jamais, au cours de ses trois campagnes présidentielles, été en aussi bonne position pour remporter la Maison Blanche qu’il est maintenant. Si les élections avaient lieu demain, disent à TIME plus de 30 sondeurs, stratèges et vétérans de la campagne des deux partis, Biden perdrait probablement.

Alors qu’un brouillard d’effroi s’abat sur les démocrates, le cercle restreint de Biden se montre résolument optimiste. Ils voient un candidat doté d’une économie forte, d’un avantage financier considérable et d’un palmarès de réalisations en matière d’infrastructures, de changement climatique, de politique industrielle et de protection des consommateurs qui attireront davantage d’électeurs à mesure que la campagne s’intensifiera. Ils constatent une tendance des démocrates à surperformer leurs sondages ces dernières années, depuis les élections de mi-mandat de 2022 jusqu’à une série d’élections spéciales et de référendums sur l’avortement. Surtout, ils voient un adversaire historiquement impopulaire. Et en fin de compte, pensent-ils, les électeurs mécontents du président compteront les enjeux – des droits reproductifs à la perspective de rafles massives d’immigration en passant par l’avenir de la démocratie américaine – et tireront à nouveau le levier en faveur de Biden. « Notre plus grande force est que 80 millions de personnes l’ont déjà envoyé à la Maison Blanche« , déclare Quentin Fulks, principal directeur adjoint de la campagne de Biden, qui souligne que Trump doit trouver de nouveaux électeurs pour gagner. « Notre défi est de gagner les gens qui ont déjà voté une fois pour Joe Biden et Kamala Harris. »

Pourtant, cela pourrait être un défi de taille dans ce qui s’annonce comme une compétition que les candidats américains détestent moins. Après un démarrage lent, la campagne de Biden avance, ouvrant des bureaux sur le terrain, embauchant du personnel et lançant une campagne publicitaire éclair décrivant Trump comme un autocrate dangereux. Mais même si les tentatives hésitantes du président trouvent une nouvelle vitesse, disent les alliés, le pays est si profondément divisé que sa capacité à influencer le résultat de novembre pourrait être limitée. Les deux camps se lancent dans une sombre bagarre, marquée par une participation déprimée et des avertissements apocalyptiques sur le sort qui attend la nation si l’autre gagne. Publiquement, le groupe de réflexion de Biden est confiant dans son plan de redressement. En privé, même certains initiés de la Maison Blanche admettent qu’ils ont peur.

Conclusion : Partira ou partira pas ?

Alors qu’un nombre croissant de démocrates du Congrès appellent le président Joe Biden à se retirer de l’élection présidentielle de 2024 en raison de préoccupations concernant son éligibilité, certains membres du parti ont commencé à se débattre sur la possibilité d’un remplacement de candidat.

Mais la décision de se retirer appartient entièrement à Biden, et le président a déclaré qu’il était déterminé à rester dans la course. « Je suis déterminé à me présenter« , a déclaré Biden aux journalistes lors d’une conférence récemment, suggérant qu’il n’abandonnerait que si les sondages montraient qu’il n’y avait « aucun moyen » pour lui de gagner. « Ils ne disent pas ça. Aucun sondage ne le dit », a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, 19 membres démocrates du Congrès ont appelé Biden à se retirer des élections, ce qui représente un peu plus de 7 % du caucus. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’un ticket dirigé par Biden pourrait menacer les candidats vulnérables aux élections défavorables, tandis que d’autres ont remis en question son acuité mentale suite à sa mauvaise performance au débat.

Alors, à quoi cela ressemblerait-il si Biden décidait finalement de se retirer de la course ? Voici ce qui, selon les historiens, se produirait si Biden démissionnait. Un abandon si tard de Biden serait ‘’sans précédent’’.

Si Biden devait se retirer de la course présidentielle avant les élections dans quatre mois, il serait le premier à le faire aussi tard dans le cycle de campagne, selon plusieurs historiens. Mais ce ne serait pas la première fois qu’un président sortant décide de retirer sa candidature ou de ne pas se représenter.

Matt Dallek, historien politique à l’Université George Washington, affirme que les anciens présidents Harry Truman (1952) et Lyndon B. Johnson (1968) ont chacun décidé de retirer leur campagne de réélection en mars de leurs années d’élection, bien qu’ils soient éligibles pour se présenter aux élections. « Il n’est pas sans précédent qu’un président sortant décide de ne pas se présenter aux élections« , dit Dallek, « mais ce qui serait sans précédent et qui rend la situation de Biden unique, c’est qu’elle se situe si tard dans la campagne. »

Il ajoute qu’aucun candidat ne s’est jamais retiré après avoir obtenu suffisamment de délégués aux primaires présidentielles pour être le candidat. (Biden a décroché l’investiture démocrate en mars dernier après avoir remporté plus de 3 800 délégués).

Remplacer un candidat à l’approche du jour du scrutin impliquerait un processus complexe, mais le Comité national démocrate (DNC) a mis en place des règles pour un tel scénario.

Les historiens affirment que si Biden met fin à sa campagne avant la convention démocrate du 19 août, les délégués qui l’ont soutenu seraient libres de soutenir d’autres candidats et les démocrates choisiraient un candidat lors de l’événement. Cependant, le processus pourrait devenir compliqué si Biden ne soutenait pas un candidat remplaçant, ce qui s’est produit en 1968 après que Johnson ait abandonné la course.

Dallek ajoute que ‘’si Biden ne soutenait pas son vice-président, il y aurait alors une mini-campagne pour recruter et gagner le soutien d’une majorité des délégués’’. Au cours de cette mini-campagne, le candidat gagnant devra obtenir le soutien d’une majorité de délégués pour remporter l’investiture. La vice-présidente Kamala Harris, colistière de Biden, entrerait dans la course à l’investiture avec un avantage précoce, mais d’autres candidats potentiels pourraient avoir une voie privilégiée auprès d’un grand nombre de délégués de leur État d’origine.

Julian Zelizer, historien politique à l’Université de Princeton, prévient que les conventions ouvertes avec plusieurs candidats en compétition pour l’investiture peuvent parfois être épuisantes et nécessiter plusieurs votes par appel nominal. Lors de la Convention nationale démocrate de 1924, il a fallu un nombre record de 103 votes avant que John W. Davis ne devienne le candidat présidentiel.

Si Biden devait se retirer de l’élection après avoir été nommé lors de la convention démocrate du 19 août, le DNC devrait sélectionner un nouveau candidat ‘’par vote majoritaire lors d’une session extraordinaire convoquée par le président’’, selon le groupe de travail national sur les élections. Ce scénario s’est produit en 1972 lorsque Thomas Eagleton s’est retiré de son poste de candidat à la vice-présidence, ce qui a conduit le DNC à sélectionner Sargent Shriver pour le remplacer sur la liste.

Si Biden devait se retirer de la course, les historiens politiques estiment que le scénario le plus probable serait qu’il soutienne Harris. Biden a persisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner, mais il a félicité sa vice-présidente jeudi pour son travail sur le droit à l’avortement et son passage au Sénat.

‘’Écoutez, je n’aurais pas choisi la vice-présidente Kamala[Harris] comme vice-président [si je ne pensais pas] qu’elle n’était pas qualifiée pour être présidente’’, a déclaré Biden lors de sa conférence de presse jeudi 11 juillet. Plusieurs démocrates du Congrès ont déclaré qu’ils la soutiendraient si Biden décidait de quitter la course, en grande partie parce qu’elle hériterait de l’argent de la campagne de Biden – environ 91 millions de dollars au 30 mai – étant donné que son nom figure déjà sur la liste présidentielle actuelle.

« Peu importe votre talent, vous ne pouvez pas organiser instantanément une campagne qui remportera une course présidentielle nationale« , a déclaré le représentant Glenn Ivey, un démocrate du Maryland qui soutiendrait Harris face aux candidats extérieurs en tant que candidat. « Ce n’est pas réaliste. »

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur X : @Ayurinu

