Événement – Le Policy Center célèbre son 10ème anniversaire de “recherche et de dialogue”

Pour célébrer une décennie de recherche et de dialogue, le Policy Center for the New South (PCNS) organise un festival ouvert à tous, qui se tiendra les 16 et 17 juillet au siège du PCNS à Rabat.

Dans un communiqué rendu public, ce lundi, le Policy Center souligne que cet événement mettra en lumière sin engagement inébranlable à encourager “les idées novatrices, les débats politiques éclairés et la coopération internationale.”

+ Célébrer les réalisations passées du PCNS +

Sur deux jours, le festival offrira un programme complet quiprésentera l’essence du travail du Policy Center. Les participants auront l’occasion unique de prendre part à une série de panels et d’entretiens informels, chacun d’entre eux étant minutieusement conçu pour approfondir les valeurs fondamentales et les contributions du PCNS.

Ces sessions fourniront un aperçu approfondi du rôle central du think tank dans l’orientation des discussions politiques et l’offre d’une analyse perspicace sur les enjeux mondiaux, parfois délicats.

Cet événement ne célébrera pas seulement les réalisations passées du PCNS, mais se tournera également vers l’avenir, en renforçant son engagement à faire progresser la connaissance et à promouvoir le dialogue au-delà des frontières.

Cet événement ouvert à tous est une invitation à se joindre à la célébration et à mieux apprécier le travail du Policy Center for the New South.

Article19.ma