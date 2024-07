Avertissement – Les Britanniques ont reçu « une mise à jour » sur le voyage au Maroc lié aux manifs dans les rues (Média)

Alors que le Maroc accueille des millions de touristes chaque année, les voyageurs britanniques ont reçu un avertissement important concernant leur sécurité, qui les a exhorté à rester vigilants car des manifestations pourraient éclater dans ce pays d’Afrique du Nord, selon Le site britannique gbnews.com.

L’Office des étrangers, du Commonwealth et du développement (FCDO) a déclaré aux voyageurs au Maroc : « Des manifestations pourraient avoir lieu dans tout le pays, en particulier dans les grandes villes, souvent sans avertissement. Ces événements sont généralement surveillés de près par les forces de l’ordre. Bien que les manifestations autorisées soient généralement pacifiques, les manifestations non autorisées ont parfois conduit à des affrontements entre les manifestants et la police. »

Et d’ajouter : « De tels rassemblements peuvent entraîner des perturbations de voyage dans les zones touchées. Évitez les rassemblements et les manifestations politiques et suivez les nouvelles locales et les instructions des responsables de la sécurité », les Britanniques qui visitent le Maroc devraient consulter les conseils de la FCDO pour rester en sécurité avant leur voyage.

La FCDO fournit des informations essentielles pour la sécurité et la sécurité des touristes britanniques, avec des conseils sur les lois et les différences culturelles, les risques de transport, les activités de plein air et les voyages d’aventure et les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles.

Article19.ma