Vidéo / Violence politique – Le New York Times relate la tentative d’assassinat de Donald Trump

Confusion a Washington. Les autorités américaine ont identifié le tireur qui a tenté d’assassiner Donald Trump samedi 13 juillet, mais elles tentent toujours de comprendre quelles étaient les motivations du tireur et comment il a pu se rapprocher si près de Trump.

Le F.B.I. a nommé le tireur Thomas Matthew Crooks, un homme de 20 ans originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie, à environ 65 kilomètres de Butler, la petite ville de l’ouest de la Pennsylvanie où l’attaque a eu lieu. Crooks était un républicain enregistré, bien que les archives montrent qu’il avait donné de l’argent à un groupe de participation électorale libéral en 2021.

L’attaque a tué un spectateur sur les lieux et fait deux autres grièvement blessés, ont indiqué des responsables. Trump avait du sang sur le visage alors qu’il était escorté hors de la scène, mais il était en sécurité ce matin.

La tentative d’assassinat a ajouté une tournure choquante et violente à une campagne présidentielle qui avait déjà été plus tumultueuse que n’importe quelle autre depuis des décennies. Dans la newsletter d’aujourd’hui, nous vous aiderons à comprendre ce que nous savons ce matin.

Ce qui s’est passé exactement :

Notre collègue Simon Levien était présent au rassemblement lors de la fusillade. « Trump venait tout juste de commencer à parler d’immigration dans son discours lorsque plusieurs coups de feu ont retenti depuis les gradins à sa droite », a-t-il écrit. « Tout le monde s’est immédiatement esquivé, moi y compris. »

Il y a eu deux rafales de feu : d’abord trois coups de feu, puis cinq.

Trump a mis sa main à son oreille puis s’est esquivé, avant que les agents des services secrets ne se précipitent sur scène pour le protéger. Alors qu’ils commençaient à le déplacer hors de la scène, Trump leur a dit d’attendre et a levé le poing d’un air de défi, avec du sang sur son visage, tandis que la foule scandait « U.S.A. »

« Il est difficile d’imaginer un moment qui incarne plus pleinement le lien viscéral de M. Trump avec ses partisans et sa maîtrise de l’ère des médias modernes », a écrit Shawn McCreesh du Times.

Une personne portant un chapeau rouge et un costume bleu parle à un pupitre. Un ovale rouge est dessiné autour de ce qui semble être la trajectoire d’une balle.

Une photo montrant ce qui semble être un projectile passant par Trump pendant le rassemblement. Doug Mills/Le New York Times

Trump a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait reçu « une balle qui a transpercé la partie supérieure de mon oreille droite ». Les forces de l’ordre n’ont pas donné de détails sur ce qui, selon elles, s’est passé.

Le photographe chevronné du New York Times, Doug Mills, était également présent sur les lieux.

« Je pouvais voir du sang sur » le visage de Trump, a-t-il déclaré. «J’ai continué à prendre des photos. Aussi dur qu’il paraissait sur cette photo avec son poing très provocateur, la photo suivante que j’ai prise, il avait l’air complètement vidé. Très, très choqué. (Cette photographie de Doug semble capturer la trajectoire de la balle, et Doug décrit ici son expérience.)

Le suspect a tiré des coups de feu depuis une position élevée à l’extérieur du rassemblement, ont indiqué les services secrets. Les responsables ont également déclaré avoir récupéré un fusil de type AR-15 près de son corps. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées par le Times montraient le tireur présumé allongé immobile sur le toit d’un immeuble à environ 400 pieds au nord de la scène.

Dans une interview avec la BBC, un homme a déclaré avoir vu quelqu’un avec un fusil sur un toit avant la fusillade et avoir tenté de faire signe aux services secrets.

Secret Service agents rushed former President Donald Trump off the stage in Butler, Pennsylvania, on July 13 after what sounded like a series of gun shots. pic.twitter.com/3a9EJGHig4

— NTD News (@NTDNews) July 13, 2024