Analyse – Comment le Maroc fait-il face à la controverse suscitée par la réforme du Code de la famille ? (US think tank)

Safae El Yaaqoubi analyse les propositions relatives à la réforme du Code de la famille marocain, ou la « Moudawana », et soutient que pour que ces réformes soient largement acceptées, elles nécessitent « une approche inclusive » qui implique tous les segments de la société, lit-on cette semaine sur le site du think tank américain wilsoncenter.org.

Après des mois de consultations, une commission chargée de réviser le code marocain de la famille, ou la « Moudawana », a remis ses conclusions au Chef du gouvernement marocain pour servir de base à un éventuel projet de loi.

Lorsque la Moudawana a été codifiée pour la première fois en 1957, elle reflétait les normes patriarcales. Depuis lors, le pays a connu une série de réformes, la plus récente en 2004, lorsque l’âge du mariage a été relevé à 18 ans et que le consentement a été rendu obligatoire pour la polygamie. Si ces réformes ont été initialement saluées comme une victoire pour les droits des femmes au Maroc, elles ont souffert d’une mauvaise mise en œuvre, de résistances culturelles et d’incohérences juridiques, ce qui a compromis leur efficacité.

Dans un discours historique prononcé en juillet 2022, le roi Mohammed VI a souligné la nécessité urgente d’une réforme globale du code de la famille. Son appel à la réforme reflétait l’objectif plus large d’aligner le cadre juridique du Maroc sur les normes internationales en matière de droits de l’homme et de répondre aux besoins changeants de la société marocaine.

Une « Moudawana » nouvelle et révisée démontrerait le potentiel d’une réforme progressiste et illustrerait une culture de consensus et de dialogue inclusif. Mais cela a déjà déclenché une controverse reflétant la division de la société marocaine entre idéaux progressistes et normes patriarcales bien ancrées.

+ Domaines de la réforme +

Parmi les principales réformes proposées figure l’abolition du mariage légal des mineures, une pratique toujours répandue au Maroc même si l’âge légal du mariage est actuellement de 18 ans. En 2018, 32 000 demandes d’exemption pour le mariage de mineures ont été soumises et 26 000 (81 %) ont été approuvées. En 2020, sur 20 000 demandes, 13 000 (65 %) ont été accordées.

Le projet de loi sur la famille aborde également les droits de succession, l’un des domaines les plus controversés de l’égalité des sexes dans le pays. Les propositions actuelles donnent aux femmes une plus grande liberté dans la répartition du patrimoine, remettant directement en cause le principe traditionnel de la « double part pour les hommes ».

Enfin, les réformes proposent une procédure judiciaire standardisée en cas de divorce qui garantisse une répartition équitable des responsabilités et des biens, une garde parentale conjointe et des droits de tutelle égaux pour les mères et les pères. Aborder le statut des mères célibataires est un aspect crucial, car elles sont actuellement confrontées à une stigmatisation sociale importante et à des défis juridiques. Les réformes visent à leur fournir une reconnaissance et une protection juridiques.

Même si les militants des droits des femmes, les ONG et les partis de gauche soutiennent la réforme, le soutien du public à ces réformes est limité. Une enquête récente indique que seulement 24 % de la population estime que les lois sur les successions devraient être révisées pour garantir l’égalité des sexes, et près de 8 Marocains sur 10 (78 %) estiment que toute réforme visant à promouvoir l’égalité des sexes devrait être basée sur la Chariaa (loi islamique).

Les changements proposés ont déclenché un débat politique et social important, avec de grandes différences entre les partis politiques. L’ancien chef du gouvernement et actuel secrétaire général du Parti de la Justice et du développement (PJD), à tendance islamiste, Abdelilah Benkirane, s’est fermement opposé à tout amendement qu’il considère comme « anti-lois islamiques » et il a menacé d’organiser une manifestation de masse contre de tels changements.

+ Une réforme fondée sur le consensus +

Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître le respect profondément enraciné des traditions religieuses et culturelles, notamment en ce qui concerne les rôles familiaux et de genre, dans la société marocaine. La loi islamique, ou Charia, est considérée à la fois comme un cadre juridique et un guide moral. Par conséquent, de nombreux Marocains considèrent les réformes basées sur la Charia comme un moyen de garantir que les changements juridiques correspondent à leurs valeurs. Cela suggère que les défenseurs de l’égalité des sexes doivent adopter une approche culturellement flexible.

Par exemple, l’appel du roi Mohammed VI en faveur d’une réforme du Code de la famille était particulièrement significatif compte tenu de son double rôle de chef de l’État et de Commandeur des croyants, qui fusionne leadership politique et autorité religieuse. Cette position unique lui permet de relier les valeurs traditionnelles et les changements progressistes, en équilibrant l’adhésion religieuse avec l’évolution des demandes sociétales. Dans son discours de 2022, il a souligné que même s’il ne peut pas modifier directement les enseignements islamiques, il peut promouvoir des interprétations progressistes par le biais de « l’ijtihad », la pratique islamique traditionnelle d’interprétation de la loi. Son soutien a été crucial pour surmonter l’opposition des conservateurs et montrer que de telles réformes sont à la fois légalement nécessaires et religieusement permises.

Pour faire avancer ces réformes, le roi a chargé fin juin le Conseil suprême des oulémas, seule autorité compétente pour émettre des fatwas officiellement reconnues au Maroc, d’examiner les propositions soumises, notamment celles impliquant des textes religieux, et de fournir une fatwa basée sur leur contenu. En plaidant pour la modération et l’interprétation constructive, le roi a souligné la nécessité d’une approche équilibrée dans l’examen du Conseil. Cette stratégie, qui engage des érudits religieux à interpréter les enseignements islamiques en faveur de la justice de genre, vise à favoriser un large soutien, à atténuer l’opposition et à combler le fossé entre les besoins modernes et les valeurs traditionnelles grâce à un dialogue ouvert et inclusif.

Une approche participative, impliquant un large éventail de parties prenantes : partis politiques, syndicats, universitaires, organisations de la société civile et autorités religieuses, a également été essentielle pour le processus de réforme. Des réunions consultatives avec plus de 1 500 associations ont facilité une adhésion plus large, cruciale pour la légitimité et l’acceptation des réformes. Sans consensus social, le risque de réactions négatives et de non-conformité augmente, ce qui pourrait compromettre le succès à long terme des réformes.

+ Quelles sont les implications ? +

Même si les changements proposés visent à lutter contre l’inégalité entre les sexes, il faut se demander s’ils s’attaquent véritablement aux causes profondes de l’inégalité entre les sexes au Maroc. L’abolition du mariage des mineurs et la simplification des procédures de divorce sont des étapes importantes, mais sans s’attaquer aux conditions socio-économiques sous-jacentes et aux normes culturelles profondément enracinées qui perpétuent ces pratiques, les réformes pourraient ne pas avoir l’impact escompté.

En outre, le succès de la réforme dépendra également de sa mise en œuvre et de son application de manière efficace. L’inertie judiciaire, la résistance culturelle et les contraintes logistiques constituent des obstacles majeurs. Par conséquent, la formation des juges, des praticiens du droit et du personnel administratif aux nouvelles dispositions est nécessaire pour garantir une application cohérente des lois.

Il est crucial d’établir des mécanismes de contrôle pour suivre le respect des lois et résoudre les problèmes à mesure qu’ils surviennent, tandis que les campagnes de sensibilisation du public et l’éducation juridique peuvent contribuer à atténuer la résistance culturelle en favorisant la compréhension et le soutien aux nouvelles lois.

Même si l’avenir de ces réformes reste incertain, le Maroc pourrait devenir un modèle de réforme juridique progressiste dans le Monde arabe. Le dialogue en cours et l’approche inclusive de la réforme soulignent que des progrès significatifs sont possibles grâce à la coopération et au compromis, même dans une société polarisée.

Par Safae El Yaaqoubi (Analyste au Wilson Center – Washington)

Article19.ma