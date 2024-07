Urgent – L’armée israélienne prétend avoir tué Muhammad Deif et son adjoint dans le sud de la bande de Gaza (Média)

Le troupes israéliennes ont mené, samedi tôt dans la matinée, une frappe aérienne majeure dans le sud de la bande de Gaza qui, visant le commandant de la branche militaire du Hamas, Muhammad Deif, ainsi que le commandant de la brigade Khan Younis du Hamas.

De son côté, le porte-parole du mouvement palestinien a déclaré que « des dizaines de personnes avaient été tuées » dans cette frappe israélienne. Cependant, le sort de Deif restait inconnu en début d’après-midi, selon Times of Israel.

Aux côtés de Deif se trouvait une autre personnalité importante, Rafa’a Salameh, le commandant de la brigade Khan Younis du Hamas. Salameh est considéré comme un proche de Deif, et lui sert d’adjoint depuis l’assassinat du précédent chef adjoint des Brigades al-Qassam.

La frappe a été menée peu de temps après que l’armée a obtenu des renseignements sur l’endroit où se trouvaient les deux dirigeants du Hamas, selon des sources de Tsahal

L’armée attendait toujours des renseignements confirmant que Deif et Salameh avaient été tués, précise la même source.

+ La 8è tentative israélienne d’éliminer Deif+

Il s’agissait de la huitième tentative d’Israël d’éliminer le chef fantôme de la branche armée de Hamas, connu sous le nom de Brigades Izz ad-Din al-Qassam, qui a joué un rôle clé dans sa transformation d’un petit groupe de Palestiniens en une force paramilitaire importante.

Muhammad Deif a réussi à échapper et à survivre à de multiples tentatives d’assassinat entre 2001 et 2021, bien qu’il ait été grièvement blessé dans deux d’entre elles, et sa capacité à contrecarrer les appareils de sécurité israéliens pendant si longtemps a fait de lui une figure mythique pour les Palestiniens ainsi que pour Israéliens.

Deif, aux côtés du leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a été « l’un des architectes » de l’attaque sanglante du 7 octobre dans le sud d’Israël, lorsque des hommes armés ont franchi la frontière et tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, tout en prenant 251 personnes en otages à Gaza, rappelle la même source.

Il figurait « en tête de la liste des personnes les plus recherchées par Israël depuis 1995 pour son implication dans la planification et l’exécution d’un grand nombre d’attentats », notamment des attentats à la bombe contre des bus dans les années 1990 et au début des années 2000, ajoute la même source.

Article19.ma