Armement – Le Maroc compte acquérir des missiles américains ATACMS à longue portée

Le Maroc a commandé aux États-Unis un certain nombre non divulgué de systèmes de missiles tactiques à longue portée de l’armée (ATACMS) pour renforcer ses capacités de défense aérienne, selon le site américain spécialisé dans les questions de sécurité et de défense, thedefensepost.com.

Le pays africain faisait partie des cinq pays, dont États baltes, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, couverts par un nouveau contrat de 227 millions de dollars pour la fourniture d’armes fabriquées par Lockheed Martin.

Selon le ministère américain de la Défense, Rabat et les quatre autres pays recevront également des systèmes de lancement dans le cadre de l’accord. Les travaux pour le contrat devraient être terminés d’ici la fin de 2028.

En 2023, Washington a déclaré que le gouvernement marocain avait demandé 40 lanceurs ATACMS et 18 lanceurs de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) utilisés pour tirer les missiles. La valeur estimée de la demande initiale était de 524,3 millions de dollars.

+ Amelioration des capacités de frappe à longue portée du Maroc +

Le Maroc est un important importateur de systèmes de défense de fabrication chinoise.

Au cours des deux dernières années, les forces armées royales marocaines se sont procuré des drones militaires avancés et des missiles antichars à Pékin, selon la même source.

Le Maroc dispose, selon la même source, d’un système chinois de défense aérienne à longue portée. En fait, l’approbation de la vente d’ATACMS au royaume devrait renforcer davantage ses liens avec les États-Unis.

De plus, la vente améliorera considérablement les capacités de frappe à longue portée du Maroc, car l’arme fabriquée aux États-Unis peut atteindre des cibles jusqu’à 300 kilomètres de distance, ajoute la même source.

Article19.ma