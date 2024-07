People – Leila Meziane Benjelloun, épouse du président de Bank of Africa – BMCE Group , n’est plus

Leila Meziane Benjelloun, épouse du président du groupe Bank of Africa, Othman Benjelloun, et présidente de la fondation BMCE pour l’éducation et la formation, est décédée ce samedi 13 juillet, a rapporté le site Le360.ma.

La Fondation BMCE pour l’éducation et la formation qu’elle présidait est active dans la construction et l’équipement d’écoles, notamment dans les zones reculées.

La défunte a été également connue pour son engagement dans le domaine de la culture avec la création du musée qui porte son nom à Casablanca. Il s’agit d’un espace dédié à l’art moderne et aux œuvres historiques marocaines.

Leila Meziane Benjelloun a fait ses études de médecine en Espagne, avant de devenir chirurgienne ophtalmologiste et d’exercer dans les hôpitaux publics et au sein de sa clinique.

