Vidéo – Ce 12 juillet à Rabat, une « Fête nationale française » pas comme les autres

Un message clair de relations aux beau fixe entre Rabat et Paris. Et pour cause, c’est la première fois depuis belle lurette qu’un groupe de cinq ministres du gouvernement marocain assiste à la fête nationale célébrée cette année le 12 juillet (d’eux jours à l’avance) à la Résidence française à Rabat.

À leur tête, le ministre des Affaires Étrangères, Nasser Bourita qu’on croise rarement dans les réceptions des chancelleries étrangères accréditées à Rabat.

M. Christophe Lecourtier qui n’a pas caché sa joie et sa satisfaction d’accueillir ses invités d’honneur, a rappelé dans un discours à cette occasion, l’importance des relations séculaires franco-marocaines.

« Chers amis, Comment pouvions nous supporter que l’Histoire – je devrais dire « la petite histoire » – travaille à séparer le Maroc et la France ? Aujourd’hui, notre communauté de destin s’impose de nouveau avec le cri du cœur, tout en se conjuguant avec l’appel de la Raison. Le temps de la planète est à l’orage; violent, injuste, dangereux – en Ukraine, à Gaza, ailleurs encore : la civilisation est en échec. Mais alors que tout est vacarme, ici et là, le Maroc regarde l’avenir avec foi, porté par le sentiment serein de son destin ».

Et de souligner : « Depuis que j’assume mes fonctions, rien ne m’a plus marqué que la sagesse et le sens des responsabilités du Souverain, SM le Roi Mohamed VI, et du Peuple Marocain. Qui ne saurait le voir ? Des bords de la Méditerranée jusqu’aux confins du Sahara, le Maroc est facteur de stabilité, d’apaisement et de développement; mais il est beaucoup plus encore, car ces atouts, le Maroc offre de les mutualiser, pour conforter, ou rétablir, le lien entre les mondes – si menacé de déchirures. Ce n’est pas là chose nouvelle ».

M. Lecourtier a ajouté : « Je n’ignore pas combien la Renaissance qui bouleversa l’Europe il y a 5 siècles doit aux esprits éclairés issus de cette terre, ici, pour lesquels la Méditerranée et l’Océan n’étaient en rien des frontières mais au contraire des autoroutes de l’échange artistique, philosophique et spirituel. Ce que l’Europe et le Maroc ont fait hier ensemble, je ne veux pas douter qu’ils sauront le faire à nouveau dans ce millénaire qui commence. Les enjeux sont posés et ils sont cruciaux : la transition énergétique, la souveraineté industrielle partagée, le capital humain, la sécurité et la paix ».

Verbatim :

Article19.ma