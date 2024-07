Satellites d’observation – Un accord de $1milliard signé entre le Maroc et Israel Aerospace Industries – (Times of Israel)

Kiosk – Le Maroc et Israel Aerospace Industries (IAI) ont conclu fin 2023 un contrat de défense d’un montant d’un milliard de dollars, symbolisant une intensification de la coopération militaire entre les deux pays, ont rapporté les presses internationale et israélienne, citant des sources proches du dossier.

Amir Peretz, patron d’IAI israélo-marocain et ancien ministre de la Défense et de l’Économie et de l’Industrie, se serait rendu discrètement au Maroc ces derniers jours afin de formaliser l’accord. Son groupe a aussi informé la Bourse de Tel Aviv par un communiqué de la conclusion d’un accord d’un milliard de dollars, sans préciser les détails ni le nom du pays acquéreur, sans doute afin d’éviter des protestations d’une frange de l’opinion publique marocaine. Mais le média israélien Calcalist a cité des sources sécuritaires indiquant qu’il s’agissait bien du Maroc.

Cet accord prévoit l’acquisition par le Maroc de deux satellites « d’observation » de type Ofek 13 (Horizon en hébreu) auprès d’IAI. Ces satellites viendront remplacer ceux actuellement en service, construits par Airbus et Thales, des entreprises françaises, qui devraient arriver prochainement en fin de vie. Le remplacement vise ainsi à améliorer les capacités militaires du pays dans sa défense aérienne, terrestre et maritime.

IAI fabrique les systèmes anti-missiles et les drones parmi les plus sophistiqués de l’arsenal israélien. L’accord qui lie la société et le Maroc sera exécuté sur cinq ans. Il s’agit là du plus gros contrat entre les deux pays depuis les accords d’Abraham conclus fin 2020.

Selon le quotidien économique israélien Globes, la vente des deux satellites israéliens aurait un arrière-goût de revanche contre la France, qui a interdit la participation des entreprises israéliennes au dernier salon de l’armement Eurosatory à Paris le mois dernier.

Bien que le Maroc ait demandé l’arrêt des combats entre Israël et le Hamas, le gouvernement ne remet pas en cause son partenariat avec l’État hébreu. Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Israël est, depuis ces dernières années, le troisième fournisseur de matériel militaire du Maroc, fournissant 11 % de son arsenal. En 2022, IAI avait déjà fourni des systèmes de défense aérienne Barak pour un montant de 540 millions de dollars, dont la grande majorité a déjà été livrée à Rabat. Israël aurait aussi vendu des drones Heron.

Article19.ma