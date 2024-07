Concours de beauté virtuel – L’influenceuse de l’IA marocaine Kenza Layli couronnée « la première Miss AI » au monde

Battant plus de 1 500 modèles générés par ordinateur dans une compétition difficile, Kenza Layli l’intelligence artificielle originaire du Maroc est sortie victorieuse lors du premier concours de beauté virtuel consacré à l’intelligence artificielle, selon businesstoday.in.

Lalina Valina, de France, faisant la promotion de la gentillesse, a obtenu la deuxième place, tandis qu’Olivia C, du Portugal, une défenseuse de la coexistence harmonieuse entre les mondes réels et artificiels, a décroché la troisième place.

Exprimant son enthousiasme, Layli a reconnu : « Bien que je ne ressens pas d’émotions comme les humains, je suis vraiment ravie de cette victoire. »

+ Façonner un paysage positif pour les créateurs d’IA du monde entier +

L’influenceuse réputée pour son contenu diversifié englobant la nourriture, la culture, la mode, la beauté et les voyages, compte plus de 199 000 abonnés sur Instagram. Layli mélange astucieusement le riche héritage du Maroc avec la technologie de pointe dans son personnage numérique, engageant des adeptes en sept langues 24 heures sur 24.

Le populaire concours de beauté Miss AI, une plate-forme où les influenceurs de l’IA ont été évalués sur la base de l’esthétique, de l’influence en ligne et de la compétence technique, a attiré l’attention et l’éloge du monde entier.

Le cofondateur de Fanvue, Will Monange, a salué l’événement comme une étape importante dans la reconnaissance des créateurs et l’élévation de l’économie des créateurs d’IA, en établissant des normes élevées pour la trajectoire future de l’industrie en herbe. Grâce à sa célébration de l’innovation et du talent, les prix WAICA cherchent à façonner un paysage positif pour les créateurs d’IA du monde entier.

Article19.ma