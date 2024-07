Sport – Coup d’envoi du 1er tournoi international de beach soccer féminin à Saïdia

Le coup d’envoi du premier tournoi international de beach soccer féminin, initié par l’association « Filles Club Saïdia », a été donné, mercredi à Saïdia.

Organisé, en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football, à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, ce tournoi connait la participation de quatre équipes nationales et autant d’équipes étrangères.

Il s’agit de l’Association Sportive des FAR, l’Association Municipale Laâyoune de Football Féminin, la Renaissance Sportive de Berkane, l’Association Filles Club Saïdia représentant le Maroc et « New Team Beach Soccer » de Belgique, « Marseille Beach Team » de France, « Enpie Malaga Beach Soccer » d’Espagne et « Gruopo Deportivo de Ilha » du Portugal.

+ Promouvoir les atouts touristiques de la ville de Saïdia +

Le match d’ouverture de ce tournoi qui se poursuivra jusqu’au 14 juillet, a opposé la Renaissance Sportive de Berkane à « Enpie Malaga Beach Soccer » et s’est soldé par la victoire des Espagnols par un score de 10-0.

Dans une déclaration à la presse, le président du comité d’organisation ce tournoi, Mohamed Tijini, a indiqué que cette compétition sportive, organisée en célébration de la Fête du trône, s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de toutes les forces vives de la société marocaine, en perspective de l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

M. Tijini a salué le soutien apporté par la Fédération marocaine au beach soccer féminin et à ce tournoi en particulier, relevant que cette compétition jouit d’un grand rayonnement à l’international étant donné qu’elle est la première du genre sur les plans national, africain et arabe avec la participation d’équipes européennes.

De son côté, la présidente de la Ligue nationale de football féminin (LNFF), Khadija Illa, s’est félicitée de l’organisation de cette compétition sportive, la première du genre, ajoutant qu’elle constitue une occasion pour promouvoir les atouts touristiques de la ville de Saïdia et la région de l’Oriental et mettre l’accent sur les capacités d’organisation du Maroc dans le domaine sportif.

En marge de ce tournoi, les organisateurs prévoient des activités parallèles au profit des équipes participantes de même qu’un match de football féminin destiné aux personnes aux besoins spécifiques.

Article19.ma