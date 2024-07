Emploi – « Job Korea » lance un service de recrutement de travailleurs étrangers

Le site de recherche d’emploi « Job Korea » a dévoilé ce lundi 8 juillet, le lancement officiel d’un service destiné aux étrangers baptisé « KLiK », selon l’agence de presse coréenne Yonhap.

A travers ce service, disponible en 28 langues dont le coréen, le français, l’anglais, le chinois et le japonais, les demandeurs d’emploi étrangers peuvent affiner leur recherche en précisant le lieu de travail, leurs compétences linguistiques et la nature de leur visa.

Pour leur part, les employeurs peuvent spécifier le type de visa qu’ils préfèrent lorsqu’ils publient leurs offres d’emploi et les compétences de coréen et de langues étrangères requises selon cinq niveaux en fonction de l’emploi.

Voici quelques détails sur les conditions pour travailler en Corée du Sud :

1 – Language Proficiency: Language skills are essential. While English proficiency is valuable, learning Korean can significantly enhance your job prospects.

2 – Educational Qualifications: Having a bachelor’s degree is crucial for most jobs. Make sure your degree is recognized.

3 – Work Experience : Relevant experience in your field is beneficial. Highlight your skills and achievements.

4 – Visa Requirements : Depending on your visa type, you may need specific qualifications. For example:

– F-series Visa : Ideal for non-teaching jobs. Requires prior job experience or marriage to a Korean citizen.

– D-10 Visa (Job Seeker) : Allows you to search for a job in Korea. Requires a detailed job-seeking plan.

5 – Clean Criminal Record and a Health Screeningare also necessary.

Article19.ma