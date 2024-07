Vidéo – Barcelone : Des manifestants contre « le tourisme de masse » se servent de pistolets à eau pour chasser les touristes de leur ville

Ras-le-bol. Des milliers de Catalans ont manifesté au cours du weekend contre « le tourisme de masse » à Barcelone. Des images filmées dans cette ville située au nord de l’Espagne montrent des convives dans des zones touristiques populaires éjectés avec des pistolets à eau.

Les protestataires en colère ont scandé des slogans et exhibé des pancartes où on peut lire en anglais « Touristes rentrez chez vous ».

Voici quelques raisons de la colère des habitants de Barcelone et qui incitent à la réflexion :

– Surpopulation touristique : Plus de 12 millions de touristes visitent Barcelone chaque année, ce qui entraîne une surpopulation dans les quartiers populaires.

– Pénurie de logements : Le coût du logement a augmenté de 68 % au cours de la dernière décennie, rendant la vie difficile pour les résidents locaux. Certains manifestants ont symboliquement fermé des hôtels et des restaurants pour attirer l’attention sur ce problème.

– Impact destructeur sur l’environnement et la qualité de vie: Les habitants de l’une des plus peuplées de la Méditerranée estiment que Barcelone est devenue trop axée sur les touristes, au détriment de la qualité de vie de ses résidents traditionnels et permanents. Ils souhaitent une ville qui serve avant tout ses citoyens, leur tranquillité et leur bonheur.

Les manifestations à Barcelone reflètent les préoccupations des habitants face à l’essor du tourisme et à ses conséquences néfastes sur leur vie quotidienne, affirment-on.

Pour sa part, le maire de Barcelone

Jaume Collbonidu Parti des socialistes de Catalogne s’est récemment engagé à mettre fin au « tourisme court-termiste » dans la ville d’ici cinq ans, a rapporté la chaîne britannique bbc.com.

Facile à dire qu’à faire ?

Article19.ma