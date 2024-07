Insolite – Ryanair forcée de détourner un vol d’Agadir à Londres après « une violente dispute entre passagers »

Un véritable cirque à bord. Et pour cause, un vol Ryanair à destination de Londres Stansted a été forcé de faire demi-tour à mi-voyage après qu’une violente altercation ait éclaté entre les passagers au sujet de l’arrangement des sièges, selon le site anglais standard.co.uk.

L’avion a décollé à l’heure prévue d’Agadir, au Maroc, mercredi, mais les tensions qui avaient mijoté depuis l’embarquement se sont aggravées en une bagarre à part entière à seulement 36 minutes du bord du vol.

Des témoins oculaires ont rapporté des cris et des coups de poing lancés, un passager tombant malade pendant la bagarre. Alors que la situation devenait incontrôlable, le pilote a pris la décision de détourner l’avion vers Marrakech, une autre ville marocaine. À l’atterrissage, la police locale est montée à bord de l’avion et a retiré les passagers perturbateurs dans une opération qui a duré deux heures.

Les voyageurs restants ont été confrontés à une nouvelle frustration car ils ont été forcés d’attendre jusqu’à jeudi pour terminer leur voyage à Stansted.

« Ils essayaient de cogner les uns les autres », a déclaré un passager au journal populaire The Sun, expliquant qu’un jeune homme avait demandé à une femme de changer de sièges pour qu’il puisse s’asseoir avec sa famille.

La dispute sur les sièges s’est déclenchée peu après le décollage. Une fois que le panneau de ceinture de sécurité a été éteint, le jeune homme en question s’est à nouveau approché de la femme, qui avait auparavant refusé de bouger de son siège à côté de sa fille.

Des témoins affirment que l’homme a commencé à sérieusement femme inflexible. Son mari est ensuite intervenu pour la défendre, ce qui a conduit à une altercation physique.

Les images du téléphone portable montrent les passagers qui se crient et se poussent mutuellement dans l’allée. Les scènes violentes ont incité l’équipage à détourner le vol.

Le passager a ajouté : « L’une des familles faisait partie d’un groupe plus important, de sorte que d’autres passagers ont commencé à se joindre à nous. Puis une dame dans la rangée derrière a commencé à avoir une crise de panique à cause de tout ce qui se passait. Elle criait et il y avait des enfants qui pleuraient. C’était comme un effet boule de neige. »

+ Le groupe de passagers perturbateurs ont été débarqués par la police +

Un autre voyageur a déclaré : « Nous n’étions dans les airs que pendant 36 minutes avant de devoir faire un atterrissage inattendu. C’était tellement stressant. C’était comme le vol de l’enfer. Et tout a dégénéré à partir de ce passager qui voulait changer de siège. »

Ryanair a mis 200 passagers dans un hôtel et les a réservés sur un vol au départ de Marrakech le lendemain matin. Mais cela a également été annulé et ils ne sont pas arris à Stansted avant jeudi soir.

Un porte-parole de Ryanair a déclaré : « Ce vol d’Agadir à Londres Stansted a été détourné vers Marrakech après qu’un petit groupe de passagers soit devenu perturbateur, et pendant lequel un autre passager est tombé malade à bord. L’équipage a demandé à l’avance une assistance médicale et policière, qui a rencontré l’avion à son arrivée à Marrakech. Le petit groupe de passagers perturbateurs a ensuite été débarqué par les agents de sécurité de l’aéroport ».

« Le passager qui est tombé malade a reçu de l’oxygène à bord avant d’être traité par les médecins de l’aéroport, qui ont déterminé qu’ils n’étaient pas aptes à voler. Ce passager a refusé de débarquer et est devenu violent envers l’équipage, et a été retiré de l’avion par la gendarmerie de l’aéroport. »

« Comme il a fallu près de deux heures au total pour traiter et décharger ces passagers perturbateurs, pendant laquelle le reste des passagers est resté à bord, l’équipage a atteint ses heures de vol autorisées et a retardé le vol pendant la nuit. Les passagers touchés ont reçu un hébergement et un transport pour la nuit vers/depuis l’aéroport. Ce vol est parti pour Londres le lendemain. Nous nous excusons sincèrement auprès des passagers pour ce détournement et ce retard subséquent causé par un petit groupe de passagers perturbateurs, qui était hors du contrôle de Ryanair. »

Article19.ma