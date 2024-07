Événement – La 2e édition de « Nostalgie, émotion d’antan » du 8 au 14 juillet au Chellah

Le site archéologique de Chellah à Rabat accueille, du 8 au 14 juillet, la deuxième édition de « Nostalgie: émotion d’antan ».

Cette édition sera l’occasion de présenter, pour la deuxième année consécutive, de nouveaux spectacles évoquant les émotions du passé sur le site archéologique de Chellah à travers un programme culturel englobant des représentations théâtrales et artistiques retraçant le vécu de civilisations passées, a indiqué le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, rappelant que la première édition avait rassemblé environ 20.000 personnes.

+ Réhabiliter les sites historiques du Maroc +

Le spectacle « Nostalgie: émotion d’antan » est un projet qui s’inscrit dans le cadre du théâtre des sites en revivant les civilisations qui existaient dans le site de Chellah.

Ce programme repose sur l’idée de réhabiliter les sites historiques du Maroc et à les faire connaître auprès des citoyens et visiteurs étrangers, à travers des présentations mettant en lumière les civilisations antérieures qui ont marqué leur histoire. Cette initiative vise à rapprocher les citoyens et les visiteurs étrangers de l’histoire des sites archéologiques du Royaume.

La première édition de « Nostalgia, les émotions d’antan » s’est tenue en juillet 2023 sur le site archéologique de Chellah à Rabat.

Article19.ma