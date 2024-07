Libertés – Ouahbi persiste et signe : exiger l’acte de mariage dans un hôtel au Maroc est « une intrusion dans la vie privée » (Média)

Persévérance et fermeté. Après un long silence, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi revient à la charge, dans une interview exclusive accordée à l’hebdomadaire casablancais + TelQuel +. Il réaffirme que l’acte de mariage est « un contrat privé, un pacte entre le mari et sa femme ».

Et de préciser que demander « l’acte de mariage », à un couple qui désire passer la nuit dans un hôtel au Maroc « constitue une intrusion dans la vie privée des citoyens ».

Pour rappel, l’ex leader du Parti Authenticité et Modernité (PAM) avait par le passé déclenché l’ire des islamistes du PJD, notamment leur chef Abdelilah Benkirane.

Ouahbi soutient que l’on doit présumer que deux personnes marchant ensemble dans la rue le font de bonne foi, et non le contraire. Pour lui, un délit doit être constaté une fois qu’il a eu lieu, et non présumé ».

+ En fin de compte, c’est le roi qui aura le dernier mot +

Par ailleurs, il souligne que demander à une femme si elle passe la nuit avec un homme à l’hôtel est une insulte, et qu’aucune loi n’autorise de poser de telles questions. Ceux qui voient le mal partout devraient, selon lui, construire un enfer s’ils le peuvent.

Selon TelQuel, malgré la controverse, Ouahbi considère que le nouveau Code pénal en cours d’élaboration comme « une loi révolutionnaire visant à moderniser le système pénal et à garantir des procès plus rapides et équitables ».

Citant le ministre, l’hebdomadaire explique que cette réforme « vise à protéger les droits des citoyens, à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer la sécurité individuelle ».

En intégrant l’usage de caméras par la police judiciaire et en clarifiant les relations entre les institutions judiciaires, Ouahbi souhaite que cette loi équilibre le droit de l’État à punir avec le respect des droits de l’homme, tout en respectant ses obligations internationales, relève la même source.

En ce qui concerne la réforme de la Moudawana (Code de la famille) sur laquelle le Conseil des Oulémas se penche actuellement, le ministre de la Justice rappelle dans cet entretien publié dans l’édition de ce weekend : lorsque le roi Mohammed VI a ordonné cette réforme, il avait une vision claire.

« En fin de compte, le roi qui aura le dernier mot… », a ajouté Ouahbi.

Article19.ma