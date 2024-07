Le secteur de la Santé en grève du 9 au 11 juillet

Au Maroc, les syndicats de la Santé prévoient une grève dans tout le pays, et ce du 9 au 11 juillet 2024, afin d’exiger des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail de le secteur sanitaire..

Selon Crisis 24, groupe international spécialisé dans le risqué management, « la grève devait initialement avoir lieu du 2 au 4 juillet mais elle a été reportée au 9 juillet … » Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé une marche pacifique de la place Bab el Had au Parlement, sur l’avenue Mohammed V au cœur de Rabat, à partir de 12h00 le mercredi 10 juillet.

« La grève affectera probablement les services de santé non urgents dans les hôpitaux ; les établissements continueront à fournir des soins d’urgence. Une sécurité accrue et des perturbations localisées des transports sont probables à proximité de toute manifestation qui se matérialiserait », relève la même source, avant d’avertir que « des affrontements entre la police et les manifestants sont possibles, en particulier si ces derniers se montrent trop perturbateurs ou ignorent les ordres de dispersion de la police ».

Article19.ma