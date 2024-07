Maroc / Afrique – Au Policy Center, des experts internationaux se réunissent pour se pencher sur l’Economie de l’Afrique

Le Policy Center for the New South a annoncé ce vendredi la 2ème édition du Symposium économique africain (AES) les 11 et 12 juillet 2024 à Rabat sur le thème « Fostering Africa’s Economic Transformation through Innovative Financing ».

« L’AES aspire à devenir un rendez-vous annuel d’envergure continentale réunissant des économistes, des décideurs politiques et des universitaires au sujet de l’économie africaine, en portant une attention particulière aux défis de stabilité macroéconomique et aux enjeux structurels qui influencent le développement économique de l’Afrique », a décalé Dr. Karim El Aynaoui, Président exécutif du Policy Center for the New South.

Parmi les principaux intervenants de cette édition figurent Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds monétaire international, Wamkele Mene, Secrétaire général de la ZLECAf à l’Union africaine, Patrick Achi, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, et Andrew Dabalen, Économiste en chef pour la région Afrique à la Banque mondiale.

+ Relever les complexités de l’environnement économique africain +

Les économies africaines sont confrontées à un environnement macroéconomique complexe qui limite la marge de manœuvre de leurs politiques. Malgré les efforts de resserrement des politiques monétaires à l’échelle du continent, l’inflation reste profondément ancrée et pourrait potentiellement s’aggraver dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. De plus, les préoccupations grandissantes concernant la discipline budgétaire, exacerbées par la hausse du niveau de la dette et le cycle électoral de 2024 à venir, soulignent le besoin urgent de stratégies budgétaires innovantes.

L’Afrique est également confrontée à d’importants déficits de ressources financières face à des besoins de développement croissants, tels que l’augmentation des pressions sociales, l’expansion des infrastructures, la transition vers des solutions énergétiques durables et le progrès des capacités technologiques.

Pour répondre à ces impératifs, une approche globale est nécessaire, permettant de débloquer des ressources financières et de mettre en œuvre des réformes de gouvernance solides. Sur le plan national, cela implique de renforcer les mécanismes des finances publiques afin d’améliorer la flexibilité budgétaire et de lutter contre l’évasion fiscale et les flux financiers illicites. En outre, il est essentiel de cultiver les partenariats public-privé (PPP) dans un cadre réglementaire strict, tout en attirant les investissements directs étrangers, en garantissant les entrées de capitaux et en optimisant les transferts de fonds des migrants.

Dans ce contexte, la communauté financière internationale joue un rôle crucial dans le financement des efforts de développement de l’Afrique. Ses contributions englobent la réduction des déficits de financement, la gestion des défis de restructuration de la dette et la réaffectation de ressources telles que les Droits de tirage spéciaux (DTS) par l’intermédiaire des banques multilatérales de développement. Ces efforts visent collectivement à renforcer la résilience économique de l’Afrique et à propulser une croissance durable à travers le continent.

+ Programme de la Conférence +

Le Symposium se déroulera en deux parties distinctes. La première partie explorera les nouveaux défis de la gestion macroéconomique, notamment l’efficacité de la politique monétaire pour juguler l’inflation tout en soutenant la croissance économique, les implications des resserrements monétaires sur la stabilité financière, ainsi que le rôle de nouvelles stratégies budgétaire pour assurer la discipline budgétaire et la soutenabilité de la dette.

Dans la seconde partie, le symposium mettra l’accent sur la promotion de la transformation économique de l’Afrique grâce à des mécanismes de financement novateurs. Les discussions porteront sur les mécanismes de financement de la transition écologique, les aspects sociaux du financement du développement, les actions politiques pour exploiter le potentiel financier domestique, ainsi que le rôle de la communauté financière internationale pour combler les déficits de financement et relever les défis de la restructuration de la dette.

AES offrira également l’opportunité de présenter le Rapport annuel sur l’économie africaine, qui dresse la cartographie des dynamiques économiques africaines à différentes échelles.

Article19.ma