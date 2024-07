Événement – Séminaire de clôture du projet « Voix et leadership des femmes »

Dans le cadre du projet « Voix et Leadership des Femmes », financé par Affaires Mondiales Canada et mis en œuvre par Oxfam au Maroc en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), un séminaire de clôture sera organisé le mercredi 10 juillet 2024 à l’hotel Tour Hassan, selon un communiqué.

Ce séminaire sera marqué par la participation active de madameIsabelle Valois, ambassadrice du Canada au Maroc et un haut représentant du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) ainsi que de représentants d’Organisations de Défense des Droits des Femmes (ODDF), des réseaux d’ONG des régions Tanger-Tétouan-Al-Hoceima ; Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, bénéficiaires du projet.

S’inscrivant dans le cadre du programme phare d’Affaires Mondiales Canada visant à répondre aux besoins des organisations locales de défense des droits des femmes dans 30 pays, dont le Maroc, le projet « Voix et Leadership des Femmes » avait pour objectif de renforcer les droits des femmes et des filles et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cet objectif reposait sur plusieurs axes, notamment le renforcement des capacités de gestion des ODDF, l’amélioration des plaidoyers auprès des institutions publiques, et l’optimisation des plateformes, alliances et réseaux existants en matière de promotion et de défense des droits des femmes.

+ Quatre mécanismes de financement +

A travers quatre mécanismes de financement, le projet VLF a soutenu des initiatives d’environ 30 ODDF et trois réseaux avec un montant global de 1.260.000 dollars canadiens (Environ 9.300.000 MAD) dans les trois régions ciblées par le projet. Ces mécanismes sont :

● Le fonds pluriannuel ODDF

Le fonds pluriannuel ODDF qui a ciblé dix ODDF et avait pour objectif de renforcer les capacités de gestion des ODDF, de financer des initiatives et des recherches sur les des thématiques liées aux droits des femmes, de créer des produits médiatiques de sensibilisation et d’organiser des activités de plaidoyer.

● Le fond pluriannuel réseaux

Le fonds pluriannuel réseaux qui a ciblé trois réseaux d’ODDF et avait pour objectif de soutenir des recherches sur des thématiques liées aux droits des femmes et créer des produits médiatiques (reportages, interviews, documentaires, analyses journalistiques…) ainsi que des actions de plaidoyer.

● Le fonds innovation

Le fonds d’innovation a ciblé 15 initiatives d’innovation sociales et technologiques incluant notamment le développement et diffusion de cinq outils numériques et dix campagnes de sensibilisation intégrant des pratiques innovantes et prenant en compte les enjeux et les problématiques liés au mouvement féministe marocain.

● Le fonds réactif

Le fonds réactif a ciblé 19 initiatives/actions d’ODDF. Il avait pour objectif d’appuyer des initiatives ponctuelles des ODDF de manière flexible et de permettre à ces dernières d’intervenir ponctuellement pour influencer et défendre les droits des femmes, en fonction de l’actualité et de l’évolution du contexte, dans les zones d’intervention ou au niveau national.

Le séminaire vise à mettre en lumière les réalisations des ODDF dans le cadre de ce projet et les résultats atteints tout on long de l’exécution du projet, ainsi que les apprentissages et les recommandations.

