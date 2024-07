Musique – Le Festival « Timitar » ouvre les portes de sa 19ème édition à Agadir avec la participation de 40 artistes

Le coup d’envoi de la 19ème édition du festival « Timitar, signes et cultures « , a été donné jeudi soir à Agadir, avec la participation d’une palette d’artistes représentant diverses cultures et styles musicaux, venus célébrer les valeurs universelles de la tolérance et de la paix.

L’une des affiches de la soirée d’ouverture de cette manifestation était le chanteur égyptien Hamza Namira connu notamment par ses reprises réussies de grands tubes de la chanson arabe et amazighe, notamment « Inas Inas » du regretté Rouicha.

L’artiste multi-instrumentiste a, sur la place Al Amal au cœur de la ville, gratifié le public d’un florilège de ses plus belles chansons tirées du riche patrimoine arabe.

+ DJ Omary, VJ Kalamour, et Karim Lajwad +

Lors de cette somptueuse soirée musicale, le public venu nombreux partager des moments inoubliables de joie et de liesse, a pu également apprécier une brillante prestation artistique du jeune et talentueux chanteur, Zakaria Ghafouli .

Cet artiste confirmé appartenant à la nouvelle génération a ainsi interprété, au grand bonheur de ses fans, des chansons parmi les plus célèbres et les plus répétées, tirées de son répertoire riche et varié.

Cette cérémonie d’ouverture a été marquée également par des prestations hautes en couleur données par les artistes DJ Omary, du VJ Kalamour, et Karim Lajwad ainsi que du groupe Ahwach Taliouine.

Jusqu’au 6 juillet courant, le Festival Timitar propose une série de spectacles animés par une pléiade d’artistes venus des quatre coins du monde.

