Vidéo – Démantèlement d’une cellule terroriste de 8 personnes à Madrid, Malaga et Melilla dans une opération conjointe DGST – Guardia Civil

Une opération conjointe menée par le Service de renseignement de la Guardia civil et la Direction générale de la surveillance du territoire marocain (DGST) a permis l’identification et la désactivation d’un groupe de jeunes qui avaient subi un processus de radicalisation selon les postulats les plus violents de l’organisation terroriste Daesh.

Lors de cette opération menée le 2 juillet dernier, sous la direction du Juge central d’instruction n°6 et du Parquet de l’Audience nationale, huit individus ont été arrêtés à Melilla, Alcobendas et San Sebastián de los Reyes (Madrid) et Malaga.

Dans le cadre des travaux de détection précoce des menaces potentielles de nature terroriste contre la sécurité publique, le Service de renseignement de la Guardia civil a lancé en 2023 une enquête sur un groupe de jeunes résidant principalement dans la ville de Melilla.

À travers l’utilisation de groupes de messagerie privés, ils partageaient et diffusaient du matériel de propagande approprié pour l’endoctrinement terroriste de tiers et incitaient à l’exécution d’actions violentes.

Au cours de l’enquête, des indices ont été recueillis sur l’organisation et la constitution d’un groupe qui s’est développé au fil du temps, à la fois en ligne et hors ligne, et dont les membres ont été imprégnés des postulats les plus extrêmes et violents des organisations terroristes djihadistes. Une grande partie du matériel de propagande détecté appartient à des organisations terroristes telles que Daesh ou Daesh-KP.

+ Action de prosélytisme via le monde virtuel et l’usage de l’Intelligence artificielle +

L’action prosélyte des membres du groupe, via le monde virtuel, les a amenés à entrer en contact avec d’autres individus partageant les mêmes idées dans d’autres parties de l’Espagne, telles que Malaga et Madrid. Ces personnes étaient endoctrinées par l’envoi de propagande djihadiste via diverses plateformes, en plus de recevoir des conseils et une instruction sur les jugements et verdicts des dirigeants djihadistes légitimant la réalisation d’actions violentes.

Dans la dernière phase de l’opération, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation et la saisie de preuves, avec huit détentions lors des perquisitions menées de manière coordonnée et simultanée à Madrid, Malaga et Melilla.

Dans cette opération, la coopération et le soutien constant et qualifié de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont permis de faire progresser les enquêtes. Cela met en évidence l’importance de la coopération internationale entre les services antiterroristes pour pouvoir faire face à cette menace et au grand défi consistant à anticiper le passage à l’acte des terroristes.

Les détenus ont été présentés à la justice, ce jeudi 4 juillet, et la mesure de détention provisoire a été ordonnée pour cinq d’entre eux.

Par ailleurs, le 1er juillet, un autre supposé djihadiste a été arrêté à Cornellà (Barcelone). Il utilisait des plateformes de réseaux sociaux et de messagerie instantanée cryptées pour prôner des préceptes favorables à l’usage de la violence à des fins terroristes.

L’activité médiatique de cet individu extrémiste se concentrait sur la conception de contenus multimédias djihadistes, en utilisant des applications de montage spécialisées et soutenues par l’Intelligence artificielle. Malgré sa jeunesse, il s’est érigé en tant que combattant terroriste virtuel reconnu, ayant une grande influence sur les individus qu’il cherchait à radicaliser. Cet individu a également été présenté à la justice le jeudi 4 juillet.

Cette opération a bénéficié du soutien de plusieurs unités de la Guardia civil, telles que l’Unité spéciale d’intervention, le Groupe d’action rapide, le Groupement de réserve et de sécurité, le Service aérien, le Service cynologique et l’Unité de sécurité citoyenne de la commanderie de Madrid. (MAP)

Article19.ma