Cinéma – « The Mother of All Lies » dévoile la vérité des « Années de plomb » au Maroc (The Guardian)

Dans son film « The Mother of All Lies » Asmae El Moudir utilise un mélange délicat de répliques faites à la main et de témoignages oraux pour évoquer brillamment les traumatismes personnels et collectif

Entre ceux qui refusent de se souvenir et ceux qui ont du mal à oublier, un choc tumultueux d’esprit occupe le centre du documentaire inventif d’Asmae El Moudir, lauréat du festival de Cannes de l’année dernière.

À travers une constellation de figurines en argile et d’ensembles miniatures de style maison de poupée, dont la plupart ont été construits par le père d’El Moudir, la réalisatrice recrée son enfance oppressive dans le quartier de Sebata à Casablanca. Sous les yeux attentifs de sa grand-mère dominante Zahra, toutes les photos personnelles sont bannies de la maison, à l’exception d’une photo du roi Hassan II.

Le mélange délicat de répliques faites à la main et de témoignages oraux évoque brillamment le traumatisme personnel et collectif qui découle des « Années de plomb » du Maroc, une période de brutalité d’État sous le règne de Hassan II. S’attardant sur les doigts agiles du père d’El Moudir alors qu’il met la touche finale à ses modèles, le film capture comment chaque ruelle et chaque ménage du quartier ont été touchés par les tragédies de cette époque tumultueuse.

Un événement particulièrement déchirant a été les émeutes de 1981 à Casablanca, où des centaines de manifestants contre le coût élevé de la vie ont été tués par les forces de l’ordre. Peu de preuves photographiques de l’exécution de masse subsistent, souligne The Guardian.

En rejouant l’épreuve de cette nuit fatidique, l’un des voisins d’El Moudir s’effondre en larmes, comme si les figurines dans ses mains s’était vie ; Zahra, d’autre part, n’est pas déplacée. Dans le même temps, son acier à jeter tous les restes photographiques du passé découle d’un désir authentique, bien qu’autoritaire, de protéger ses proches.

En choisissant de plonger dans l’espace liminal entre l’histoire et la récréation, le film d’El Moudir donne radicalement la priorité à la friction plutôt qu’à la réconciliation facile, faisant de la place pour les secrets et les mensonges à la poursuite de la vérité, ajoute la même source.

