Coupe du monde 2030 – Le ministre de l’Intérieur préside une réunion élargie sur les préparatifs de la ville de Casablanca

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a présidé, mercredi au siège de la Wilaya de la région Casablanca-Settat, une réunion élargie consacrée à l’examen de l’état d’avancement des préparatifs de la ville pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2030.

Cette réunion, à laquelle ont pris part le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa et le Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, a réuni les différents acteurs concernés par ces préparatifs.

Dans ce cadre, le point a été fait notamment sur les projets d’aménagement et d’infrastructures destinés à permettre à la ville de Casablanca d’être au rendez-vous de cet événement footballistique planétaire, conformément aux exigences de la FIFA, avec un accent mis sur les infrastructures sportives : stades, sites d’entraînement, transport et mobilité, hébergement, connectivité et développement durable.

A été également présenté le dispositif de management intégré des projets prévus dans le cadre des préparatifs, et ce pour renforcer le suivi, la supervision et l’exécution des projets.

+ Accélération de la mise en oeuvre des chantiers +

S’exprimant lors de cette réunion, M. Laftit a souligné la nécessité de mobiliser tous les intervenants pour l’accélération de la mise en oeuvre des chantiers afin d’être prêts dans les délais impartis. Pour ce faire, il a prôné le suivi rigoureux de l’état d’avancement des projets à tous les niveaux.

Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs appelé les différentes parties prenantes à fédérer et coordonner leurs efforts et à adhérer pleinement à la mise en exécution de ce chantier conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La réunion a été aussi l’occasion de souligner la particularité de la ville de Casablanca, étant donné qu’elle abritera deux sites importants, à savoir le Grand Stade à Benslimane et le Complexe sportif Mohammed V, en plus de l’International Broadcast Center (IBC), qui diffusera le signal de transmission des matches.

+ Grand stade de Benslimane +

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, M. Lekjaa a souligné que « cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions incluant tous les intervenants et destinées à suivre de près la réalisation des projets, selon un agenda précis qui nous engage tous, en prévision de plusieurs événements organisés au Maroc à partir de l’année prochaine ».

Notant que plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation dans tous les domaines, M. Lekjaa a affirmé que « Les Marocains, comme ils l’ont toujours fait, seront mobilisés derrière SM le Roi pour donner la véritable image de notre pays ».

Évoquant le Grand stade qui sera construit à Benslimane avec une capacité de 115.000 places, il a expliqué que ce stade sera exceptionnel à tous les égards et constituera le plus grand et le meilleur monument footballistique au monde, contribuant au rayonnement du patrimoine civilisationnel du Royaume ».

Cette réunion à Casablanca intervient deux mois après la tenue à Rabat d’une réunion élargie dans le cadre des préparatifs intenses pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Une réunion similaire a été également tenue mardi à Fès.

Article19.ma