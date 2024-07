Vidéo – Le HCP lance une large campagne de communication sur le Recensement Général de la Population et de l’Habitat au Maroc en 2024

Le Haut-commissariat au Plan (HCP), sous la direction de M. Ahmed Lahlimi, a annoncé lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Rabat, le coup d’envoi de la campagne de communication du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2024 et a présenté l’identité visuelle et des slogans qui l’accompagnent et qui portent les valeurs qui ont présidé à sa conception.

Le HCP a projeté des cartographies géoréférencées des constructions et logements ainsi que celles des établissements économiques actifs, telles qu’elles ont été réalisées dans le cadre de la préparation du RGPH 2024, entre avril 2023 et mai 2024, sur l’ensemble du territoire national, et qui devraient constituer les bases d’une géographie humaine et économique du Maroc.

« Nous avons d’abord procédé au découpage du territoire national en 38 000 district de recensement, chaque district est prédisposé pour permettre à un enquêteur de ménage de pouvoir faire le tour de ce district, sans omettre aucun ménage, ni recenser deux fois un ménage », a déclaré à cette occasion le Haut commissaire au Plan, M. Ahmed Lahlimi Alami.

Ajoutant que : « Chacun de ces districts contient tous les bâtiments, les habitations, toutes les activités économiques et sociale, et les infrastructures. Tout cela est précisé, dans la tablette de l’enquêteur qui retrouve également toute la description de son district et le trajet qu’il doit faire ».

+ Cartographie des établissement économiques +

La cartographie des établissements économiques (CEE) est une opération qui s’inscrit dans le cadre des opérations de recensements réalisées par le Haut-Commissariat au Plan.

Il s’agit d’un recensement économique accompagné d’un géoréférencement de tous les établissements économiques, sociaux-culturels, les équipements communaux, les établissements associatifs, opérant dans des locaux à usage professionnel, ainsi que les souks hebdomadaires.

L’objectif principal de cette opération est de fournir une image complète et actualisée de la distribution spatiale des activités économiques aux niveaux national, régional, provincial et communal, ainsi que des informations sur la structure et les caractéristiques des différents secteurs économiques. Cette opération vise également à mettre en place des bases de données pour les entreprises et leurs établissements, nécessaires à la réalisation des enquêtes sectorielles.

La CEE a été réalisée de façon intégrée avec les travaux cartographiques préparatoires du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2024. Les travaux de terrain ont été menés durant la période d’avril 2023 à mai 2024 moyennant une solution informatique intégrée (mobile et web) avec un processus entièrement digitalisé utilisant des tablettes connectées et équipées de GPS et d’un fond d’image satellite.

+ Les travaux cartographiques +

Réalisée entre avril 2023 et mars 2024, la cartographie du RGPH 2024 est une phase fondamentale dans la préparation et la réalisation de cette opération de grande envergure nationale.

Elle consiste à:

• Mettre à jour le découpage administratif du Royaume (limites des régions, provinces et communes) ;

• Actualiser les cartes numériques du RGPH 2014 couvrant l’ensemble du territoire national, en mettant à jour les formes et positions des îlots, les réseaux routiers et hydrographiques, les repères géographiques, ainsi que le géoréférencement de toutes les constructions et logements en milieu urbain et des douars en milieu rural, et ce, moyennant des tablettes avec GPS et contenant des images satellites de très haute résolution ;

• Découper tout le territoire national en districts de recensement, secteurs de contrôle et zones de supervision afin d’assurer, lors du RGPH, un ratissage exhaustif de la population du Maroc sans omission ni double compte.

Article19.ma