Securité touristique – La Maroc, le Brésil, l’Égypte, l’Inde et le Malawi figureront dans la liste des « pays sûrs » de l’Irlande

Vigilance. La liste des « pays sûrs » de l’Irlande doit s’élargir, car le gouvernement s’étend sur le point d’ajouter le Brésil, l’Égypte, l’Inde, le Malawi et le Maroc mardi, selon breakingnews.ie.

Les plans d’ajout des cinq pays seront examinés par le gouvernement au Cabinet irlandais, le plan doit être présenté par la ministre de la Justice Helen McEntee.

Les demandes de protection internationale en provenance de ces pays seront accélérées à partir de mercredi à la suite d’un « examen en application » par le ministère de la Justice. Les demandes de ces pays seront accélérées et seront traitées plus rapidement que celles d’autres pays.

+ 10 pays désignés comme pays d’origine sûrs +

Il y a actuellement 10 pays qui sont désignés comme pays d’origine sûrs. Il s’agit notamment de l’Albanie, de l’Algérie, de la Bosnie-Herzégovine, du Botswana, de la Géorgie, du Kosovo, de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Serbie et de l’Afrique du Sud.

L’introduction du traitement accéléré a eu un impact significatif sur le nombre de demandes en provenance de ces pays, qui ont chuté de plus de 50 % depuis l’introduction de ces procédures en novembre 2022.

Depuis que le Botswana et l’Algérie ont été ajoutés à la liste par le ministre plus tôt cette année, les demandes de ces pays ont chuté de 71 % et les demandes ont chuté de 47 % par rapport aux candidats nigérians depuis que le pays avec le plus grand nombre de candidats a été accéléré.

La désignation d’un État comme pays d’origine sûr ne signifie pas qu’une réclamation est irrecevable ou qu’une personne renonce au droit de présenter une demande. Cependant, il incore au demandeur de démontrer pourquoi, et à titre d’exception, il a besoin de protection.

Mme McEntee a l’intention de continuer à examiner quels autres pays peuvent être désignés sûrs, ou si d’autres catégories peuvent être accélérées.

Article19.ma