Vidéo – Amina Bouayach, présidente du CNDH fait le point des réformes socio-culturelles initiées durant les 25 dernières années

Lors de la présentation à Rabat, ce mardi 2 juillet du rapport annuel 2023 du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Mme Amina Bouayach a répondu à la question d’une journaliste de la SNRT sur les réformes socio-culturelles initiées par le roi Mohammed VI depuis son intronisation en 1999.

Parmi ces réformes, elle a évoqué la réforme de la Constitution (2011) : En 2011, le Maroc a adopté une nouvelle Constitution qui a renforcé les droits et libertés des citoyens. Elle a également accordé plus de pouvoirs au Parlement et au gouvernement. La création du CNDH, la réforme du système judiciaire, la réforme de la santé, les réformes relatives aux droits des femmes et de la langue Amazigh ont été parmi les nombreux chantiers structurant de la société marocaine durant ce dernier quart de siècle.

Voici le contenu de la réponse en français videotaped de Mme Bouayach:

Article19.ma