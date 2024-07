Transport urbain – Le réseau du tramway s’étendra jusqu’à Temara au sud de Rabat, à l’horizon 2030

Coupe du Monde exige, le réseau actuel de 24 km sur 45 km supplémentaires va relier la capitale Rabat et de nouveaux quartiers de sa ville jumelle Salé au nord et la ville Témara au sud, afin d’alléger la circulation sur les axes routiers et préserver l’environnement.

Selon des sources concordantes, le projet d’extension se déroulera en deux phases distinctes, avec un objectif d’achèvement fixé à 2030, année de la Coupe du monde organisée par le Maroc.

La première phase, qui s’étalera jusqu’en 2028, verra la création de 23,7 km de nouvelles lignes desservant les quartiers de Hay Riad, Témara, Yaâcoub El Mansour et Sala Al Jadida. La seconde phase, prévue pour 2030, ajoutera quant à elle 21,3 km de lignes supplémentaires, reliant les quartiers de Agdal, Al Bustane, Youssoufia, Laâyayda et Rahma.

À terme, la ligne numéro 3 va permettre d’atteindre la ville de Témara, en passant par le centre urbain de Hay Riad à Rabat.

