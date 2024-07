Vidéo – Le CNDH se penche sur « le cas de la fille mineure » condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de sa belle-mère

Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a abordé avec une certaine sérénité, ce mardi 2 juillet lors d’une conférence de presse à Rabat, le cas de fille mineure de la région de Tafilalet impliquée dans le meurtre de sa belle-mère et condamnée à 10 ans de prison.

« Le Conseil a reçu des données sur une fille mineure mariée qui subissait des traitements sévères de la part de sa belle-mère, notamment des coups et blessures et des insultes… et dans un moment de colère et sans intention de tuer, la jeune fille a mis fin à la vie de sa belle-mère », a dit Mme Bouayach.

La jeune fille – – dont le nom n’a pas été révélé – – est actuellement incarcérée à la prison de Beni Mellal, où son dossier est toujours devant la Cour d’appel.

Le présidente du CNDH a expliqué que ce qui est arrivé à la jeune fille était la conséquence de son mariage précoce, alors qu’elle était encore mineure.

Mme Bouayach a réitéré à cette occasion la position de principe du CNDH à savoir « l’interdiction » du mariage des mineurs au Maroc.

Pour rappel la fille en question est née en 2006 et qu’elle a été mariée quand elle était mineure et que son mariage était arrangé par les familles sans respect des procédures légales en vigueur.

Extrait du rapport 2023 du CNDH présenté lors de la conférence de presse :

