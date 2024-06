Verbatim – Allocution de Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH devant la 14ème session l’Assemblée générale du Conseil (29 – 30 juin 2024)

« En tenant la quatorzième session ordinaire de son Assemblée générale, le Conseil a épuisé toutes les sessions juridiques liées au mandat actuel, et c’est l’occasion, comme l’exige la bonne logique du travail institutionnel, de rappeler certains des éléments les plus importants de la résultat des cinq dernières années.

Nous avions annoncé lors de la réception des membres du Conseil que nous travaillerions ensemble dans un nouvel horizon des droits de l’homme basé sur trois dimensions interconnectées : la prévention des violations, la protection des victimes et la promotion de la culture des droits de l’homme. nous avons approuvé une stratégie basée sur l’effectivité des droits et libertés, et sur cette base nous avons présenté des suggestions et des recommandations en publiant plus de 70 numéros, dont 5 rapports annuels (2019-2023), ainsi sous forme de rapport annuel spécifiquement destiné aux enfants, 8 rapports thématiques, 3 mémos, en plus de 5 avis.

1- Diffusion régulière du rapport annuel

Publier régulièrement le rapport annuel sur la situation des droits de l’homme est l’un des mandats les plus importants du Conseil, que nous avons tenu à réaliser, depuis 2019 et dans des périodes difficiles comme celle de la Covid, compte tenu de son importance pour consolider l’identité du Conseil en tant que une institution nationale de protection des droits de l’homme, renforçant son rôle dans le système national de protection des droits et libertés, et un interlocuteur fiable pour diverses Les institutions du système des droits de l’homme des Nations Unies, d’une part, et en tant qu’institution efficace institution nationale dans son contexte régional et international, jouit d’une crédibilité auprès de ses homologues dans les différents réseaux d’institutions nationales des droits de l’homme, arabes, continentaux et internationaux.

Par ailleurs, l’importance du rapport annuel réside dans le fait que c’est le document que la loi relative à la réorganisation du Conseil stipule qu’il doit être émis périodiquement et soumis à Sa Majesté le Roi.

2- Renforcement des pouvoirs du Conseil National en matière de contrôle

Le Conseil a adopté trois mécanismes nationaux : le Mécanisme national de réclamation pour les enfants victimes de violations des droits de l’enfant, le Mécanisme national pour la prévention de la torture et le Mécanisme national pour la protection des droits des personnes handicapées. Rappelons, la publication d’une compilation de ses rapports annuels, qui permettra à l’opinion publique nationale de voir ce qu’elle a fait en termes de traitement des plaintes, de visites et d’auditions.

Nous avons appris que la solution à ce mandat était la demande croissante d’intervention du Conseil, alors que le nombre de plaintes augmentait considérablement, y compris les plaintes liées à la violence contre les femmes et les filles et les droits des immigrants. Nous avons conclu que le système de protection doit renforcer notre système. capacités internes, au niveau central et régional, dans le domaine de l’écoute des citoyens et du développement des méthodes d’investigation du contenu de leurs plaintes et de leurs demandes.

Le Conseil a continué d’activer ses partenariats avec les différentes forces de l’ordre, notamment la Direction de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale et la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, à travers sa contribution au renforcement des capacités des cadres de ces institutions en la matière. du respect des droits de l’homme, y compris la prévention de la torture.

Le Conseil a publié un livre sur la création du Mécanisme national pour la prévention de la torture, soulignant ses fondements, ses objectifs, ses tâches et ses approches de travail. Il a également publié, en coopération avec l’Administration générale de la sécurité nationale, une brochure sur les normes internationales contre la torture et les exigences juridiques y afférentes, qui a été distribuée aux différents sièges régionaux et locaux de l’Administration de la sécurité nationale.

3- Les contributions standards du Conseil en matière d’expression d’avis consultatifs

Le Conseil a fourni des avis consultatifs à la demande du gouvernement ou des deux chambres du Parlement afin d’harmoniser la législation nationale avec les exigences des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international sur un certain nombre de questions.

4- Mettre en œuvre l’approche des droits de l’homme dans le domaine des politiques publiques

Le Conseil a soumis des mémorandums liés aux affaires publiques et aux projets stratégiques ouverts, afin d’activer ses orientations stratégiques dans le cadre de la communication et de la coopération avec divers secteurs gouvernementaux au niveau national.

5- Rapports thématiques

Afin de renforcer son rôle de surveillance, le Conseil a publié des rapports thématiques qui mettent en lumière les manifestations et les problèmes émergents d’un point de vue juridique et humanitaire dans notre pays, notamment :

– Rapports thématiques sur les manifestations d’Al Hoceima et les événements de Jerada, enquêtes factuelles sur les affrontements qui ont eu lieu au point de passage de Melilla entre migrants et membres des forces publiques.

– Rapports thématiques sur l’effectivité du droit à la santé au Maroc… défis, enjeux et approches du renforcement, de la protection des droits de l’homme dans le monde numérique et les systèmes d’intelligence artificielle (un rapport synthétique des résultats des réunions de suivi et de concertation), le espace numérique et systèmes d’intelligence artificielle (76 recommandations et 10 lignes directrices éthiques de Pour protéger les droits de l’homme)

– Observations préliminaires du Conseil sur le scrutin des élections législatives, régionales et locales du 8 septembre 2021

– Un rapport sur les conclusions de la situation des droits des enfants lors des crises humanitaires dans le « contexte du tremblement de terre du 8 septembre 2023 », considérant que les enfants sont les groupes les plus vulnérables dans le contexte des catastrophes naturelles et les plus vulnérables aux dangers et aux risques. dans les situations d’urgence et de crise en général. Nous publierons également prochainement les conclusions de notre étude sur l’impact du séisme de l’Atlas sur les droits de l’homme, qui est considérée comme une étude en cours avec l’appui des quatre comités régionaux de Marrakech-Safi, Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra et Draa. -Tafilalet, au niveau national, en ce qui concerne la tragédie du séisme et ses répercussions sur les droits fondamentaux des populations affectées.

6- Commémoration des Journées internationales des droits de l’homme : Vers une société sans violence et sans discrimination

– Le Conseil a accordé la plus haute importance aux principes constitutionnels liés à l’égalité et à l’équité et à l’interdiction de toute forme de discrimination et de violence à l’égard des femmes. Il a lancé un certain nombre de campagnes, notamment:

– Abolir le mariage des filles « en supprimant l’exception et en établissant la règle » en 2019 ;

– La campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, sous le slogan « Ne pas arrêter la violence », durera une année complète, de novembre 2022 à novembre 2023, pour encourager les témoignages des femmes victimes de violences et lutter contre l’impunité.

Ces deux campagnes ont abouti à la publication et à l’étude des justifications judiciaires approuvées pour le mariage des mineurs en novembre 2022, ainsi qu’à un rapport sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, comprenant des recours judiciaires et une analyse de 180 décisions judiciaires.

– Les Une campagne numérique de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées à travers son mécanisme national de protection des droits des personnes handicapées sur une durée de 8 semaines en arabe, amazigh et langue des signes.

– Une campagne pour promouvoir le droit à la participation politique des personnes handicapées à travers l’espace numérique.

7- Institutionnaliser la relation de partenariat et de coopération dans le domaine de la promotion de la culture des droits humains

Le Conseil a également souhaité renforcer ses relations avec l’institution législative dans ses deux chambres en renouvelant l’accord de coopération avec divers acteurs nationaux et internationaux, alors que des travaux étaient en cours pour lancer des initiatives visant à institutionnaliser les relations de coopération avec certains secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. institutions, ainsi que des partenariats avec des institutions régionales et internationales et avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales.

8- Débat public sur les nouveaux défis aux droits de l’homme

Le Conseil a tenu à ouvrir un débat public sur un groupe de questions émergentes qui ont suscité un débat public, notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression dans l’espace numérique, « Le droit à l’eau : approches pour lutter contre le stress hydrique au Maroc », Spatial La justice comme levier du développement humain et du renforcement de la résilience, « Les changements climatiques », « Une menace mondiale pour les droits de l’homme ». Et promouvoir des mesures pour combattre et prévenir le crime de traite des êtres humains, notamment numérique.

9- Coopération avec le système des Nations Unies

Le Conseil s’est efforcé de renforcer la coopération avec le système des droits de l’homme des Nations Unies, en organisant et en participant à un certain nombre d’événements et de cours de formation liés aux droits de l’homme. Il a continué d’activer ses partenariats avec l’Union africaine et les institutions européennes, organisé des réunions avec d’autres organisations internationales et régionales, poursuivi son interaction avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et fourni des déclarations orales et écrites sur de nombreuses questions ou sur les rapports de visites effectuées par Rapporteurs de l’ONU au Maroc. Les plus importantes de ces stations sont celles liées à la préparation des rapports nationaux soumis à divers organes de l’ONU, dont une partie est la soumission du Conseil :

– Un rapport parallèle au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes afin de préparer une liste de questions liées aux cinquième et sixième rapports périodiques du Maroc, qui a été adressé au gouvernement le 17 novembre 2020 ;

– Le rapport parallèle à l’occasion du quatrième cycle de l’Examen périodique universel du Maroc ;

– Un rapport parallèle du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

– Le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées au comité chargé du suivi de la mise en œuvre de cette Convention ;

– Une contribution orale et écrite sur la fin du placement en institution sociale pour personnes handicapées, lors de consultations organisées par le Comité des droits des personnes handicapées ;

– Observations et avis consultatifs au Sous-Comité pour la prévention de la torture concernant l’article IV du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants relatif à la détermination des lieux de liberté ;

– 5 contributions écrites aux procédures spéciales dans la rédaction de leurs rapports thématiques

– 7 rapports du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme sur la situation des droits de l’Homme dans nos régions du sud

– Organisation de plus de 5 séminaires avec les Nations Unies et participation à 20 débats internationaux de haut niveau

– Fournir des informations sur les cas individuels reçus par le Gouvernement de la part de divers organes conventionnels des Nations Unies, en particulier du Comité contre la torture ;

– Contribution à une étude sur les meilleures pratiques liées au mécanisme d’examen périodique universel à la demande du Haut-Commissaire aux droits de l’homme ;

– Le Conseil a interagi avec la plupart des questionnaires réalisés par les responsables des procédures spéciales en vue de préparer des rapports thématiques, en plus de sa participation à la plupart des séminaires et réunions et de sa contribution à des études et des rapports pour évaluer l’interaction avec les rapporteurs spéciaux ;

Le Président du Conseil a tenu plusieurs réunions avec des organismes internationaux, tels que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité international pour les travailleurs migrants, le Groupe de travail, le Comité sur la commémoration forcée, le Comité sur la torture, la Sous-commission sur la Prévention de la torture et Comité contre la discrimination raciale.

10- Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Equité et Réconciliation

Le Conseil a travaillé au suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Équité et Réconciliation et a tenu des réunions avec des organisations de défense des droits de l’homme et des associations de victimes de violations flagrantes des droits de l’homme dans le passé. Le reste des dossiers a été réglé en mobilisant les fonds financiers nécessaires à la mise en œuvre des décisions en matière d’indemnisation et d’intégration sociale, en fixant les conditions administratives et financières, la couverture maladie, la retraite complémentaire, en rendant de nouvelles décisions arbitrales, en versant des indemnisations aux victimes et aux ayants droit et en activant recommandations en matière d’inclusion sociale. Depuis 2019, le Conseil a adopté une méthodologie qui vise à rétablir l’organisation des priorités du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Équité et Réconciliation, à accélérer le rythme de ses travaux et à adopter un rapport annuel programme qui comprend la mise en œuvre des recommandations restantes.

Dans le domaine de la préservation de la mémoire, depuis octobre 2020, le Conseil a lancé une nouvelle dynamique pour accélérer le rythme d’activation des recommandations de la Commission Équité et Réconciliation en coordination permanente et continue en organisant des partenariats, des réunions et des réunions avec les responsables concernés afin de accélérer la réalisation des projets proposés et transformer les espaces des anciens centres de détention secrets et les tombes des victimes des événements passés en espace de mémoire et en composantes socio-économiques. Des études muséologiques et scénographiques ont été initiées pour la création du Musée d’Al Hoceima afin de déterminer les éléments du contenu des expositions. Le Conseil s’est également efforcé de documenter et de publier les témoignages des victimes de disparition forcée dans les centres de détention d’Agdz et de Kelaat M’Gouna.

Dans le cadre de l’activation de la quatorzième recommandation du rapport final de la Commission Équité et Réconciliation, relative à la poursuite des enquêtes pour déterminer les lieux de sépulture et à la réponse au droit des familles à connaître l’identité des restes de leurs proches. Le Conseil a discuté avec le Laboratoire international de génétique des possibilités disponibles pour soumettre les échantillons de restes humains restants au Laboratoire international à une analyse génétique, en adoptant les derniers développements techniques.

11- Données générales sur les activités du Conseil

Le Conseil et ses comités régionaux ont organisé plus de 7 activités et interventions régionales ou nationales par mois. La presse nationale s’est concentrée sur les activités du Conseil avec plus de 35 000 articles, et a mis en avant plus de 500 articles et supports médiatiques chaque mois sur le travail du Conseil.

12- Une gestion plus efficace et à l’écoute de la stratégie du Conseil et des défis actuels en matière de droits de l’homme

Dans le cadre de l’achèvement des ateliers de réforme institutionnelle et administrative, le Conseil a travaillé depuis 2019 à moderniser son administration et à améliorer son efficacité en modernisant les ressources humaines qui y travaillent et en restructurant les directions de soutien de l’administration du Conseil sur la base de l’efficacité administrative réalisée. rapports. Après avoir approuvé son plan stratégique, le Conseil a adopté un système de gestion par objectifs ainsi qu’un système de suivi des projets et des objectifs, basé sur son plan annuel. Ces mesures ont abouti à l’activation d’un nouveau système de base pour les ressources humaines soucieux de valoriser le capital humain, d’améliorer les compétences et de mieux gérer le parcours professionnel du salarié.

13- La responsabilité du Conseil dans les réseaux internationaux et continentaux

Le Conseil a élu pour la première fois le vice-président de l’Alliance mondiale des institutions nationales, et il assumera la responsabilité de la présidence en mars. Le Conseil a également élu, avant-hier au Cap, le président du Réseau africain. des institutions nationales et a approuvé le secrétariat de ce réseau à Rabat, au Maroc. Le Conseil préside également un certain nombre d’équipes de travail et de comités au sein du Réseau africain des institutions nationales et d’autres.

La Présidente du Conseil a été couronnée du Prix Nord-Sud et parmi les cinq femmes pionnières par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme et d’autres.

Suite à la triste nouvelle annoncée par le porte-parole officiel du Palais Royal, je vous invite à vous lever et à réciter Al-Fatihah pour l’âme de feu Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, décédée samedi.

Nous présentons également nos plus sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à Son Altesse les princes et princesses ainsi qu’à la famille royale. »

Fin du communiqué

