KIOSK – Législatives en France : le Rassemblement national obtient 34,5% des voix selon les 1ères estimations (RBTF)

Les électrices et électeurs français votent massivement ce dimanche au premier tour d’élections législatives historiques, avec une participation à la mi-journée au plus haut depuis 43 ans. Les Français sont appelés à choisir leurs représentants et représentantes à l’Assemblée nationale. Le deuxième tour des élections législatives se tiendra dimanche prochain, le 7 juillet.

Au terme de la journée, la participation devrait être largement supérieure aux 47,51% des dernières législatives de 2022 et est estimée entre 67,5% et 69,7% par les différents instituts de sondage. Preuve de cet engouement, plus de 2,7 millions de procurations ont été établies depuis le 10 juin, selon le ministère de l’Intérieur, un nombre quatre fois supérieur à celui d’il y a deux ans.

En Martinique, le Rassemblement national (RN) a réussi à qualifier un de ses candidats pour le second tour, une première dans ce département.

Le verdict des urnes pourrait s’avérer historique et faire rentrer la France dans une nouvelle ère car ce scrutin surprise a provoqué un bouleversement rapide et une polarisation accrue du paysage politique français.

Trois grands blocs s’affrontent pour obtenir une majorité absolue (289 sièges sur 577) à l’Assemblée nationale : le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella, le « Nouveau Front populaire » et la liste présidentielle « Ensemble », conduite par le Premier ministre Gabriel Attal.

