Édition – Le Fennec sort un coffret inédit regroupant 7 romans de Mohammed Khaïr-Eddine

L’Académie du Royaume du Maroc, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et les éditions Le Fennec ont annoncé la parution d’un coffret inédit regroupant sept œuvres majeures de Mohammed Khaïr-Eddine, une initiative exceptionnelle vise à réhabiliter et célébrer la mémoire d’un des plus grands écrivains marocains du XXe siècle, selon un communiqué.

Né en 1941 près de Tafraout, au sud d’Agadir, Mohammed Khaïr-Eddine a marqué de son empreinte la littérature marocaine. Issu d’une famille modeste de petits commerçants, il quitte tôt son village natal pour poursuivre ses études à Casablanca. Bien qu’il se décrive lui-même comme “nul en arabe, sauf en poésie”, il écrit dès son jeune âge des tragédies que son père vend aux marchands de cacahuètes pour en faire des cornets.

+ Un coffret de sept romans +

Le séisme d’Agadir de 1960, événement traumatisant et symbole de remises en question, laisse une marque profonde sur lui. Chargé par la sécurité sociale d’une enquête sur la population, Khaïr-Eddine préconise une “guérilla linguistique” en poésie. Ami proche des fondateurs du mouvement Souffles, notamment il part en France en 1965, où il devient ouvrier en banlieue parisienne. Revenu définitivement au Maroc en 1979, il collabore à plusieurs revues marocaines et décède en novembre 1995.

Subversif, inclassable et dénué de toute complaisance, Mohammed Khaïr-Eddine a voulu “écrire sur les plaies du monde”. Ses écrits, imprégnés de la violence de son vécu, reflètent l’aridité de ses terres natales et l’amertume de son expérience d’immigré en France.

Ce coffret de sept romans contient : Agadir, Moi, l’aigre, Le déterreur, Une odeur de mantèque, Une vie, un rêve, un peuple toujours errants, Légende et vie d’Agoun’Chich, Il était une fois un vieux couple heureux.

Il s’agit d’une réhabilitation de la mémoire d’un écrivain dont les mots étaient des armes et qui a défié le langage commun pour réinventer la langue. Parallèlement à cette réédition, un colloque international est en préparation en hommage à Mohammed Khair-Eddine.

