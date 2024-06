LifeStyle – « 97% des plages surveillées sont conformes à la baignade » (ministère)

Au Maroc, un total de 198 plages (97% des plages surveillées) sont conformes à la baignade, contre seulement cinq déclarées non conformes, selon les résultats des campagnes de surveillance du mois de juin 2024, rendus publics par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Dans un communiqué, le ministère, qui publie annuellement les résultats des rapports des campagnes de surveillance des eaux de baignade et de la qualité des sables, rappelle que le nombre de plages objet de surveillance au titre de ce programme est passé de 79 en 2003 à 196 plages, selon le rapport de 2024 (Ndlr, qui couvre l’année 2023).

Pour le grand public, les estivants et pour les communes, ces outils permettent de prendre les mesures nécessaires d’amélioration de la qualité des eaux de baignade à court et à moyen termes, notamment au niveau des plages déclarées non conformes, relève la même source.

+ Application « Iplages » +

Concernant le suivi de la qualité des eaux de baignade de la saison estivale actuelle, trois dispositifs sont mis en place par le Département du Développement Durable. Il s’agit, en premier lieu, de l’interrogation en ligne des rapports de surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable sur le site : https://labo.environnement.gov.ma.

Le ministère cite également les bulletins réguliers de la qualité des eaux de baignade de toutes les plages, lesquels sont établies chaque 15 jours et mis à la disposition des gestionnaires des plages par le biais d’une plateforme numérique afin de permettre leur affichage sur les lieux des plages pour l’information des estivants et prendre les mesures immédiates nécessaires en cas de non-conformité de la qualité.

Le troisième dispositif, ajoute le communiqué, consiste en l’application « Iplages », téléchargeable sur Android et IOS, pour l’information du grand public en temps réel, afin de communiquer les résultats de la surveillance d’une manière régulière et fournir toutes les informations utiles sur les plages.

Le ministère invite les estivants à consulter cette application ou le site: https://labo.environnement.gov.ma pour plus d’informations instantanées sur la qualité et la conformité des plages (eaux de baignade) pour la saison estivale 2024.

