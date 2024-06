Administration – Hassan Laaziri, élu président de l’AMIC

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a nommé un nouveau Conseil d’administration (CA), qui a élu à l’unanimité Hassan Laaziri comme président, succédant à Hatim Ben Ahmed.

M. Laaziri est administrateur directeur général de CDG Invest Growth. Il a démarré sa carrière dans le domaine industriel et a rejoint CDG Invest Growth en 2001, indique l’AMIC dans un communiqué.

Il a participé à la création et au lancement de la société qui gère aujourd’hui plus de 400 millions de dollars de fonds sous gestion. Exerçant depuis plus de 25 ans dans le secteur du capital investissement au Maroc, il est administrateur de plusieurs sociétés dans divers secteurs d’activités.

+ Accompagnement de plus de 280 entreprises +

M. Laaziri sera secondé dans sa mission par un nouveau bureau, organe de direction chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre des choix stratégiques.

Ce bureau est composé d’un vice‐président et d’une trésorière, respectivement Tarik Haddi, administrateur et directeur général d’Azur Innovation Management, et Khaoula Ramdi, directrice générale chez Upline Investments.

Les quatre autres administrateurs nommés sont Nabil Hayat, administrateur chez Attijari Capital Management, Meriem Zairi, Managing Partner chez EmergingTech Ventures, Hatim Ben Ahmed, Managing Partner chez Mediterrania Capital Partners, et Omar Bekkali, Partner chez Private Equity Initiatives.

Les deux observateurs au sein du conseil d’administration sont Bassim Jaï Hokimi, président directeur général d’Atlamed Capital, et Mohammed Nasset, directeur général de Red Med Capital Private Equity.

En tant que nouveau président, M. Laaziri envisage de poursuivre les efforts de l’AMIC, qui ont abouti, en près de vingt ans, à l’accompagnement de plus de 280 entreprises et à la levée de près de 27,8 milliards de dirhams (MMDH) pour financer des entreprises et des projets d’infrastructure, avec un impact positif tant sur la croissance que sur les aspects ESG.

Article19.ma