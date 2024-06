Armement – Un sous-marin en forme de « Ray Manta » repéré sur Google Maps, alors qu’il était censé être top secret

Un sous-marin en forme de raie manta de l’US Navy, la marine américaine, est apparu sur Google Maps, une photo qui a brisé l’aspect « top secret » de la chose, n’a pas encore été supprimée.

Des habitués de Google Maps, qui ont utilisé le calque « satellite » de l’application de navigation, ont eu la surprise de tomber sur une raie manta géante sous-marine. Amarrée à la base navale de Port Hueneme, où l’US Navy est installée, la raie était censée rester secrète, a rapporté cette semaine, le site clubic.com.

La photo satellite, devenue virale, n’a pas encore été supprimée, ce qui interroge sur la position de la marine américaine.

+ Un drone sous-marin autonome et sans équipage +

Le cliché ne laisse pas trop de place au doute. Ce que les utilisateurs ont vu, c’est un prototype de « Manta Ray », un élégant et imposant sous-marin testé depuis trois ans en mer et conçu par un géant américain de la défense et de l’aéronautique, Northrop Grumman.

L’appareil, classé parmi les UUV, les drones sous-marins, répond à un besoin de l’US Navy de se doter de technologies autonomes de longue portée, à faible consommation et dotées d’une charge utile importante. Le sous-marin Manta Ray, qui coche toutes ces cases, est évidemment destiné à fonctionner sans équipage.

Le problème, c’est que cet exemplaire de Manta Ray ne devrait en théorie pas être vue du grand public. À moins que cette apparition sur Google Maps n’ait été savamment « calculée » pour réaliser un coup de communication, qui naviguerait jusqu’en Russie et en Chine, avec lesquelles les États-Unis sont en froid, et le mot est faible.

Car pour l’heure, la version où apparaît l’appareil est toujours en ligne et n’est même pas floutée sur Google Maps, comme ont pu le remarquer certains.

La marine américaine est en tout cas prête à se doter de ce drone sous-marin, même si la forme de ce poisson cartilagineux est inédite. La Russie a déjà annoncé, l’année dernière, être en train de développer son propre drone sous-marin. En France, Naval Group s’est vu confier par la Direction générale de l’Armement (DGA) un contrat destiné à dessiner l’architecture d’un système équivalent, taillé pour le combat.

Article19.ma