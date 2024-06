Scandale – Les procès de l’ex ministre Moubdii et Said Naciri & Co. ont débuté, ce jeudi à Casablanca

Le procès de Mohamed Moubdii a débuté ce jeudi 27 juin à la chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca pour abus de pouvoir, selon alyaoum24.com.

L’ancien ministre de la Fonction publique et ancien président du Conseil de la commune de Fkih Ben Saleh a été arrêté le 26 avril 2023 à Rabat, suite à une plainte pour « détournement et dilapidation de deniers publics ».

Mohamed Moubdii et ses collaborateurs comprenait sont accusés d’avoir entrepris des transactions publiques « entachées d’irrégularités » à Fkih Ben Saleh depuis 2005, et ce durant près deux décennies y compris des transactions de développement urbain pour lesquelles des millions de dirhams ont été dépensés.

+ Affaire Escobar du Sahara +

Par ailleurs, une nouvelle audience a été programmée, ce jeudi même à Casablanca, mettant en cause Saïd Naciri, ancien président du Conseil préfectoral de Casablanca et ex-patron du Wydad de Casablanca, et Abdenbi Bioui, ancien président de la région de l’Oriental.

Ils sont notamment accusés de « constitution d’un réseau de trafic de drogue transfrontalier ». De plus, ils font face à des poursuites pour « importation, achat et vente de devises, sans autorisation préalable ». La confrontation entre les accusés pourrait apporter des réponses aux questions restées en suspens, lors des étapes précédentes de l’affaire, liée directement à Escobar du Sahara.

Pour rappel, l’affaire Escobar du Sahara a captivé l’attention de la presse nationale et internationale ces derniers temps.

De quoi s’agit-il en fait ?

Le chef de file est Hadj Ahmed Ben Brahim (alias “Escobar du Sahara”), originaire du Mali et également d’ascendance marocaine par sa mère, originaire d’Oujda.

Initialement impliqué dans l’import-export de voitures entre l’Europe et l’Afrique, avant de basculer vers le trafic juteux d’or et de cocaïne.

Son réseau s’étendait de l’Amérique latine à la Côte d’Ivoire, en passant par le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone.

À noter, la drogue était acheminée via le Mali, le Niger, l’Algérie, la Libye et l’Égypte, puis jusqu’aux côtes marocaines et en Europe.

L’affaire a été révélée après des années de silence par Hadj Ahmed Ben Brahim lui-même. Au total, 25 personnes ont été arrêtées en décembre 2023, dont des parlementaires, des présidents de collectivités territoriales et d’autres personnes influentes.

Affaire à suivre…

Article19.ma