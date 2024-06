Société – Maroc: Hausse de plus de 47% des commandes Glovo livrées le jour de l’Aïd Al-Adha (Officiel)

Glovo, leader technologique de la livraison multi-catégorie au Maroc, a enregistré une hausse du total des commandes livrées le jour de Aïd Al-Adha de plus de 47%, en comparaison avec la même période l’année dernière.

« Cette année, et suivant notre développement continu au Maroc, nous avons enregistré une hausse de plus de 47% du total des commandes livrées le jour de l’Aïd Al-Adha en comparaison avec la même période l’année dernière » a dit Hamza Naciri Bennani, Directeur Général de Glovo Maroc, cité dans un communiqué de l’entreprise qui révèle les tendances d’évolution des commandes au Maroc.

Et d’ajouter : « Cette évolution démontre l’adoption de plus en plus importante des services de Glovo par les Marocains, même pendant les périodes spéciales et festives, s’inscrivant toujours dans le cadre de leur recherche de commodité, leur laissant ainsi le temps de profiter et de se consacrer à leurs proches et familles ».

Ayant pour mission d’offrir à ses utilisateurs tout ce dont ils ont besoin dans leur ville, Glovo veille à adapter continuellement ses services pour accompagner les Marocains pendant les périodes spéciales, se positionnant ainsi comme un allié solide au quotidien.

En préparation à cette période exceptionnelle, un dispositif spécial a été préparé en amont pour répondre de manière optimale et efficiente aux attentes et besoins des Marocains, avec notamment la création d’une collection « Spécial Eid ».

En effet, Glovo a mis à disposition ses services à partir de midi le jour de l’Aïd jusqu’à 22h, avec les partenaires opérationnels ce jour et les livreurs qui ont choisi d’utiliser l’application durant cette fête. Un pic des commandes a été enregistré sur le créneau de 19H à 22H avec une moyenne de temps de livraison ne dépassant pas les 30 minutes.

Les utilisateurs de l’application se sont montrés généreux en offrant des pourboires plus élevés que d’habitude, avec une moyenne estimée à 10 dirhams. En tête du classement des villes donnant le plus de pourboires, figurent Bouskoura et Dar Bouazza, suivies par la ville d’Essaouira.

+ Un penchant des Marocains pour les repas « healthy » même pendant l’Aïd Al-Adha +

Même avec les mets succulents préparés pour l’occasion, le trio indétrônable Burger, Pizza et Sandwich est resté en première place du podium des commandes de restauration sur Glovo avec plus de 6.000 burgers livrés au Maroc le jour même de l’Aid.

Un penchant pour les plats à base de poulet a également été remarqué arrivant ainsi en 2ème position des commandes de restauration, soit une hausse de 31% comparativement à l’année dernière, pour faire plaisir même à ceux qui ne sont pas friands de viandes rouges.

Cette année a aussi connu une augmentation de 57% des plats sains, ce qui démontre une préférence de plus en plus prononcée pour la nourriture équilibrée chez les consommateurs Marocains.

Afin de finir les festivités sur une note sucrée, les utilisateurs Marocains ont passé plus de 3.500 commandes de glaces de toutes sortes et saveurs. Les produits de pâtisseries et boulangeries ont été très prisés avec plus de 4.500 produits de viennoiseries livrés le jour de l’Aïd seulement.

Glovo participe également à réduire les distances entre les Marocains et leurs proches avec près de 2.000 commandes de recharges téléphoniques Express, leur permettant ainsi de rester en contact avec leurs familles et proches même les plus éloignés et appuyant davantage sa proposition de valeur offrant au marocains un Mall sur mesure à portée de main.

+ Un début de saison estivale en beauté +

La conjonction de l’Aïd Al-Adha 2024, du début de la saison estivale, de la fin des examens du baccalauréat, du retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et des beaux jours a entraîné une croissance notable des commandes dans les villes touristiques, notamment à Oujda avec plus de 177% d’augmentation ou encore M’Diq avec +100% en comparaison avec le reste de l’année.

Ces résultats prometteurs mettent en exergue l’adoption de plus en plus importante des Marocains de la livraison à domicile et témoignent également de l’engagement de Glovo à toujours fournir des solutions adaptées et pratiques à ses utilisateurs, clients, partenaires et coursiers.

Fondée en 2015 à Barcelone et présente dans 23 pays d’Europe, d’Asie centrale et d’Afrique, Glovo est une application pionnière multi-catégories qui met en relation les utilisateurs avec des entreprises et des coursiers, offrant des services à la demande à partir de restaurants, d’épiceries et de supermarchés locaux, ainsi que de magasins de détail de la rue principale.

