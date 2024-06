Kiosk – Elon Musk considère que bientôt la fin du smartphone serait inévitable

Elon Musk, connu pour ses visions futuristes, a prédit la fin imminente des smartphones, remplacés par une technologie encore plus avancée, des interfaces cérébrales directes, comme celle développée par Neuralink.

« Les smartphones deviendront bientôt obsolètes. » C’est avec ces mots qu’Elon Musk, le PDG de Neuralink, a secoué le monde technologique. Il est convaincu que les puces cérébrales, comme celles que développe sa société, sont l’avenir, a rapporté cette semaine le site spécialisé lebigdata.fr.

En réponse à un article sur X, un réseau social, Musk a précisé sa vision : « Dans le futur, il n’y aura pas de téléphones, juste des Neuralinks. » Cette prédiction repose sur la capacité des BCI (interfaces cérébrales directes) à offrir une communication plus directe et efficace.

