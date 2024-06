Musique – Le Festival Gnaoua d’Essaouira, « 25 ans d’une épopée artistique et humaine unique » (Neila Tazi)

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, qui bouclera son premier quart de siècle cette année, s’apprête à célébrer 25 ans d’une épopée artistique et humaine unique en son genre, a souligné la directrice et productrice de ce festival, Neila Tazi.

Ce festival pas comme les autres a, dès le départ, dépassé le cadre du simple divertissement et eu des fortes répercussions, en permettant à un art ancestral de renaître et de se réinventer, a indiqué Mme Tazi dans l’édito de cette 25ème édition.

Ce rendez-vous artistique hors pair a apporté la preuve que le développement par la culture était possible, en contribuant à l’essor de la destination Essaouira, qu’il a placée sur la carte des capitales mondiales de la musique, et est devenu l’un des principaux emblèmes de la culture marocaine et africaine à l’international, a-t-elle soutenu.

+ Plus de 400 artistes +

Pour cette 25è édition, elle a relevé que le Festival a concocté un programme hautement qualitatif. « Plus de 400 artistes enflammeront les scènes du Festival pendant 3 jours de fête gigantesque dans la médina et sur la plage d’Essaouira. Comme chaque année, les Maâlems Gnaoua et leurs invités musiciens venus des quatre coins de la planète créeront des fusions inédites, devenues la marque de fabrique du Festival », a-t-elle fait fait savoir.

D’autre part, Mme Tazi a souligné que dans le cadre de son accompagnement de la nouvelle génération de musiciens en provenance du Maroc, du continent africain et d’ailleurs, le Festival a lancé un nouveau programme de formation avec l’une des plus prestigieuses institutions musicales dans le monde, Berklee College of Music, dont le siège est à Boston, aux États- Unis.

+ « Center for African Studies » +

Ce partenariat, qui est le fruit de plusieurs années de discussion avec cette prestigieuse institution musicale, est la preuve du sérieux et de la crédibilité dont jouit le Festival à l’international et le début d’une collaboration que nous espérons longue et qui permettra de faire éclore de nouveaux talents, a-t-elle expliqué.

Elle a de même évoqué la création d’une chaire universitaire dédiée à la culture Gnaoua au sein du « Center for African Studies » de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P).

L’objectif de cette chaire qui verra le jour en 2025 est de créer un espace de recherche en vue d’approfondir les connaissances sur la culture Gnaoua, ses origines et sa signification, a-t-elle conclu.

Pour cette année, la programmation se veut avant-gardiste, audacieuse, harmonieuse et inclusive. Il s’agit d’une belle invitation à vivre une expérience unique, que seul le Festival Gnaoua et Musiques du Monde sait imaginer.

Article19.ma