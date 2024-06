Développement durable – En images, la coopération maroco-japonaise en action (Photos)

Dans le cadre des relations d’amitié et de coopération existant entre le Royaume du Maroc et le Japon, cinq cérémonies d’ouvertures officielles de projets de développement durable ont eu lieu le 23, 24 et 25 juin 2024, respectivement dans les provinces de Chtouka Ait Baha, Taroudant et Ouarzazate, en présence de Monsieur TOMI Yoshiyuki, Conseiller auprès de l’Ambassade du Japon à Rabat, les autorités locales et les organismes bénéficiaires, selon un communiqué rendu public, ce mercredi.

Il s’agit des Dons du Gouvernement du Japon octroyés à cinq associations, dans le cadre du programme d’Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, d’un montant global de 3.900.000, DH.

1- Projet de construction d’un radier de désenclavement à la commune de Tizgzaouine, province de Taroudant, au profit de l’association Doudrar pour le développement et la coopération, d’un montant de 802 385,61 DH.

L’objectif de ce projet radier submersible de 100 mètres de longueur et de 140 m² de mur de protection sur l’Oued Milal est de briser l’isolement de la population de deux communes limitrophes Tizgzaouine et Azrar par l’amélioration de l’accès des personnes, des biens et des marchandises entre les deux rives du Oued pour une population d’environ 7100 habitantsrépartis sur 25 douars, notamment pendant la période des pluies et des inondations.

2- Projet d’aménagement de la piste à 3 douars à la commune rurale d’Aouguenz, province de Chtouka Ait Baha, au profit de l’Association Tighmrt Takoucht Ait Soab, d’un montant de 675 019,26 DH.

Ce projet consiste à l’aménagement d’une pisterurale de désenclavement sur 1570 m en dallage.

L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie d’environ 1400 habitants répartis sur 3 douars, et permettra également de :

– faciliter l’accès des habitants des 3 douars à plusieurs autres services administratifs et sociaux ; et

– contribuer au désenclavement de cette région et au développement socio-économique local.

3- Projet d’aménagement en eau potable au douar Taltemsen à la commune rurale d’Aouguenz, province de Chtouka Ait Baha, au profit de l’association Taltesmen pour le développement, l’environnement et le développement agricole, d’un montant de 743 298,06 DH.

L’objectif de ce projet est de résoudre le problème de l’eau par l’amélioration de l’accès à l’eau potable et du cadre de vie de la population du douar soit environ 700 habitants, notamment par la :

– disponibilité de l’eau même en périodes sèches

– suppression de la corvée du transport de l’eau sur de longues distances, particulièrement pour les femmes et les filles

– la fixation des populations et limiter l’exode rural.

4- Projet d’aménagement de canalisations hydro-agricoles dans la commune rurale de Toubkal, province de Taroudant, au profit de la Fédération des associations de la commune rurale de Toubkal, d’un montant de 828 293,38 DH, dont l’objectif est :

– La réalisation de 2.000 mètres de canalisations en PVC

– Renforcement de la résilience de l’écosystème local face aux impacts croissants du changement climatique

– Augmentation du débit de l’eau et réduction de la durée que prend l’eau pour atteindre les villages et les champs

– Amélioration de la sécurité alimentaire locale pour les 1.038 habitants des 5 douars à travers l’augmentation de la superficie agricole irriguée.

5- Projet d’aménagement en eau potable au douar Tazoulte à la commune rurale de Tidili, province de Ouarzazate, au profit de l’Association Al Manar pour le développement, d’un montant de 860 801,88 DH.

L’objectif de ce projet est de résoudre le problème de l’eau par l’amélioration de l’accès à l’eau potable et du cadre de vie de la population du douar soit environ 850 habitants, notamment par la disponibilité de l’eau même en périodes sèches, la suppression de la corvée du transport de l’eau sur de longues distances, particulièrement pour les femmes et les enfants, et la fixation des populations afin de limiter l’exode rural.

Dans le cadre du programme d’Aide non-remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, introduit en 1989, destiné principalement aux Organisations Non Gouvernementales ainsi qu’aux collectivités locales, le Gouvernement du Japon a accordé de nombreux dons, afin de financer plusieurs projets de développement durable ainsi que de bien-être des populations rurales et urbaines dans différentes localités. Au Maroc, ces dons ont contribué à la réalisation de 372 projets au total, pour un montant cumulé de plus de 178 millions de Dirhams à l’heure actuelle.

Article19.ma