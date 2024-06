Vidéo – En « homme libre », le lanceur d’alertes, Julian Assange vient d’atterrir chez lui à Canberra, en Australie

C’est officiel. « En homme libre », le fondateur de WikiLeaks Julian Assange est arrivé, ce mercredi à Canberra, à bord d’un avion privé en provenance des Îles Marianes, dans le Pacifique.

Julian Assange a, comme prévu, plaidé coupable devant la justice américaine, selon la juge Ramona V. Manglona, et il est sorti « en homme libre » du tribunal.

« Vous pourrez sortir de cette salle d’audience en homme libre », a déclaré la juge Ramona V. Manglona au terme d’une rapide audience au tribunal fédéral américain de Saipan, dans les îles Mariannes du Nord, selon l’AFP.

Conformément à un accord conclu avec la justice, l’ancien informaticien âgé de 52 ans, accusé d’avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels américains dans les années 2010, a plaidé coupable d’obtention et de divulgation d’informations sur la défense nationale.

« J’ai encouragé ma source », la militaire américaine Chelsea Manning, à l’origine de cette fuite massive, « à fournir du matériel qui était classifié », a reconnu mercredi à la barre un Julian Assange fatigué mais visiblement détendu.

The Australian Government has consistently said that Mr. Assange’s case has dragged on for too long, and that there is nothing to be gained by his continued incarceration.

We want him brought home to Australia. pic.twitter.com/1Ju5u88cH9

— Anthony Albanese (@AlboMP) June 25, 2024