Baccalauréat – Mlle Basma El Yazami a décroché à Beni Mellal « la meilleure moyenne » avec 19,36/20 aux épreuves nationales 2023/24

Exploit. La brillante élève Basma El Yazami, qui poursuit ses études à l’Etablissement public Ibn Sina de Beni Mellal, a obtenu la note de 19,36 à l’examen national du baccalauréat, et cette note pourrait être l’une des premières au niveau national.

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, les résultats de la session ordinaire de l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat, au titre de l’année académique 2023-2024.

Les examens de rattrapage auront lieu les 10, 11, 12 et 13 juillet 2024 pour toutes les divisions et toutes les filières, tandis que les délibérations auront lieu le 18 juillet et les résultats seront annoncés le 19 juillet 2024, selon le site arabophone Alyaoum24.com.

Article19.ma