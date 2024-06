Culture – Nabyl Lahlou présentera bientôt sa pièce de théâtre « Le Procès de Socrate » à Rabat

Presque un an après les deux premières audiences du « Procès de Socrate » qui eurent lieu au Théâtre Mohammed V, les 29 et 30 juillet 2023, deux nouvelles audiences pour la même pièce auront lieu les 17 et 18 juillet 2024 à Rabat.

La pièce « Le procès de Socrate » est une production théâtrale en langue arabe dont le texte texte, la scénographie et la mise en scène ont été réalisés par Nabyl Lahlou lui-même.

Pour rappel, M. Lahlou se distingue par la rigueur dans son travail en tant que comédien, auteur, dramaturge et metteur en scène de théâtre et de cinéma. Ses œuvres sont souvent caractérisées par un engagement fort et une production indépendante, reflétant sa vision personnelle et critique de la société.

« Soyez nombreux au Théâtre Mohammed V pour soutenir Socrate qui risque d’être condamné à mort… », souligne un communiqué, rendu public cette semaine.

Article19.ma