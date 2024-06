Actualité – La MDJS remporte le Prix de l’Impact Social aux RH AWARDS 2024©️ organisés par Campus Mag

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a remporté samedi 22 juin 2024 le Prix de l’Impact Social lors de la première édition des RH AWARDS©️, selon un communiqué.

Cette récompense, décernée par le média étudiant Campus Mag à travers le vote de grandes écoles et d’universités marocaines, vient saluer l’engagement sociétal de la MDJS en matière de formation académique dans le domaine du management du sport notamment.

Créant une passerelle entre les grandes écoles et les universités d’un côté, et les employeurs de l’autre, les RH AWARDS©️ ont pour vocation de renforcer les liens entre le monde académique et le monde professionnel.

+ Une immense fierté pour toute l’équipe de la MDJS +

Les distinctions délivrées sont issues d’un vote ouvert à un consortium d’écoles supérieures et d’universités renommées appelées à nommer les directions des ressources humaines de leur choix dans plusieurs catégories : partenariats éducatifs, impact social, innovation, insertion professionnelle, marque employeur, formation continue, bien-être, etc.

Depuis plus d’une décennie, la MDJS est engagée activement dans le soutien à la formation de jeunes Marocaines et Marocains aux métiers liés au sport, notamment à travers le financement de bourses d’études.

« Recevoir le Prix de l’Impact Social aux RH AWARDS©️ est une immense fierté pour toute l’équipe de la MDJS. Il s’agit d’une reconnaissance importante de notre engagement continu à contribuer positivement à l’évolution de la société marocaine, notamment en investissant dans l’éducation et le développement des jeunes talents en matière de management dans le domaine du sport. Cela s’inscrit naturellement dans notre démarche RSE globale. », a déclaré M. Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS.

Article19.ma